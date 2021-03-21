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Анастасия Стоцкая развелась с мужем

21 марта
2021 год

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21 марта 2021
Актриса и певица Анастасия Стоцкая разорвала отношения со своим мужем Сергеем Абгаряном. Об этом она рассказала Юлии Барановской в эфире шоу на «Русском радио». Анастасия и Сергей были вместе 9 лет и воспитывали двоих детей – сына Александра и дочь Веру. По словам артистки, они живут раздельно уже 2 года.

Анастасия Стоцкая развелась с мужем

«Так бывает, что люди расходятся, и я очень рада, что мы разошлись в хороших отношениях. Папа в жизни детей присутствует ежедневно. Он проводит с ними все каникулы, все выходные. Возит старшего ребенка на футбол, на шахматы. У меня остались только хорошие воспоминания об этом человеке, и это плод большой любви, безусловно», - рассказала Анастасия.

Анастасия Стоцкая развелась с мужем

Несмотря на то, что они с мужем расстались на хорошей ноте, Стоцкая все равно переживала из-за развода и не хотела лишний раз обсуждать это на публике. Поэтому актриса долго скрывала расставание с мужем.
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Анастасия Стоцкая развелась с мужем фотографии
Анастасия Стоцкая развелась с мужем фотографии
Анастасия Стоцкая развелась с мужем фотографии
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