Анастасия Стоцкая развелась с мужем

Актриса и певица Анастасия Стоцкая
разорвала отношения со своим мужем Сергеем Абгаряном
. Об этом она рассказала Юлии Барановской
в эфире шоу на «Русском радио». Анастасия и Сергей были вместе 9 лет и воспитывали двоих детей – сына Александра и дочь Веру. По словам артистки, они живут раздельно уже 2 года.
«Так бывает, что люди расходятся, и я очень рада, что мы разошлись в хороших отношениях. Папа в жизни детей присутствует ежедневно. Он проводит с ними все каникулы, все выходные. Возит старшего ребенка на футбол, на шахматы. У меня остались только хорошие воспоминания об этом человеке, и это плод большой любви, безусловно»
, - рассказала Анастасия.
Несмотря на то, что они с мужем расстались на хорошей ноте, Стоцкая все равно переживала из-за развода и не хотела лишний раз обсуждать это на публике. Поэтому актриса долго скрывала расставание с мужем.
обсуждение >>