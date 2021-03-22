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«Наше ТВ делает героев из маньяков»: Дмитрий Певцов о цензуре

22 марта
2021 год

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22 марта 2021
Актёр Дмитрий Певцов предпочел съёмкам в кино театральные подмостки и выступления со своей музыкальной группой «Певцовъ-оркестр». Артист очень критично относится к тому, что сейчас показывают по телевизору и какую культуру несут в массы. Дмитрий дал большое интервью изданию «АиФ», в котором объяснил, зачем нужно вводить цензуру, и почему он почти не снимается в современном кино.

«Наше ТВ делает героев из маньяков»: Дмитрий Певцов о цензуре

О цензуре

«Недавно по требованию Роскомнадзора замедлили работу Twitter из-за несоблюдения российского законодательства. Я бы его вообще закрыл навсегда за пропаганду того, что запрещено российским законодательством: за детскую порнографию, призывы детей к суициду и т. д. Вообще, я считаю, всё, что касается интимной жизни, должно оставаться тайной между мужчиной и женщиной. Так было в моем детстве. Была любовь, «секса в СССР не было», и рождаемость была хорошая. В 1990-е до нас добрались метастазы западной «сексуальной революции». Теперь у нас секс стал физкультурой, видом отдыха и поводом для развития секс-индустрии. Господь дал женщине и мужчине друг друга, дал радость близости, для того чтобы они рожали детей и продолжали род человеческий, а не для извращений».

О ток-шоу на ТВ

«Телевидение давно уже потеснил интернет, влияние Сети на молодёжь гораздо больше. Ну а Малахов — всего лишь один из многих, нанятый сотрудник, работающий на очередную телекомпанию. Не в нем дело... Подобные передачи есть почти на всех федеральных каналах. Но они все-таки государственные, не частные, мне кажется, что государство должно обратить на это пристальное внимание. Подобного рода передачи ничего, кроме низменных страстей, праздного любопытства и ложного самомнения, людям не дают: ни добра, ни любви, ни радости, ни надежды, ни полезной информации. Ничего, кроме дебилизации мозгов и разрушения Богом данной человеческой души. Мало того, начиная с 1990-х это уже проникло в кино и на театральные сцены, на вернисажи и в литературу. Иногда люди приходят в театр и получают со сцены такой плевок бесовщины — мама не горюй! И вот для этого, мне кажется, нужна этическая, нравственная цензура».

Об Алексее Серебрякове и фильме «Левиафан»

«Алексея Серебрякова считаю не просто другом, а родственником, братом. Уважаю его мнение, хотя абсолютно с ним не согласен. «Левиафан», на мой взгляд, как кино никакого отношения к искусству не имеет. Художественным оно не стало, до документального не дотянулось. Это просто гадость. Есть гораздо более сильные документальные фильмы на эту тему».

«Наше ТВ делает героев из маньяков»: Дмитрий Певцов о цензуре

Об искусстве кино

«Из последнего, что я видел, фильм Данилы Козловского «Тренер», по моему мнению, отвечает всем требованиям настоящего произведения искусства. Не зря его за это, насколько я знаю, «покусали». Не всем нравится, когда появляется что-то настоящее и составляет конкуренцию чему-то искусственному. Я понимаю, почему он сам выступил и продюсером, и режиссером, и сыграл главную роль. Это было его глубоко личностное высказывание в высокохудожественной форме. Это прекрасное кино и потрясающий человеческий поступок».

О причинах ухода их кино

«В кино не снимаюсь, потому что, во-первых, не в чем. Во-вторых, особо и не предлагают (слава Богу!), в-третьих, жалко тратить время на процесс, где ты совсем не можешь повлиять на результат. Бывает, что при блистательном сценарии, лучшем актёрском составе и именитом режиссёре в итоге может выйти гадость. И от актера там ничего не зависит. Поэтому не хочу подвергать себя неизвестности, тратя на это по 12 часов (минимум) в день. Жалко времени».
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«Как сделать, чтобы люди смотрели не «Дом-2» и не «потные» малаховские передачи?»: Дмитрий Певцов о состоянии культуры
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«Наше ТВ делает героев из маньяков»: Дмитрий Певцов о цензуре фотографии
«Наше ТВ делает героев из маньяков»: Дмитрий Певцов о цензуре фотографии
«Наше ТВ делает героев из маньяков»: Дмитрий Певцов о цензуре фотографии
«Наше ТВ делает героев из маньяков»: Дмитрий Певцов о цензуре фотографии
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