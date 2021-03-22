Семён Трескунов признался, что лишь год назад начал общаться со своей биологической матерью

21-летний Семён Трескунов выбрал профессию актёра ещё в детстве с подачи мамы Марины, которая привела его на кастинг для съёмок рекламы. С тех пор родители поддерживали выбор Семёна, а мама нередко сопровождала его на фестивале «Кинотавр» и на премьерах фильмов с его участием. Однако в интервью Ирине Шихман в очередном выпуске шоу «А поговорить?» Семён открыл неожиданный «семейный секрет» - его биологическая мать не общалась с ним много лет, вплоть до прошлого года.
фото: Семён с мамой Мариной
«Моя мама, которая очень часто появляется со мной на фотографиях - это не моя биологическая мама, это, если можно так выразиться, мачеха. Но сколько я себя помню, я зову её мама, и других у неё наименований нет в моем представлении.
Так сложились обстоятельства, что когда мои родители развелись, мне было три года и по решению суда я остался жить с отцом. И очень долгое время не общался со своей родной матерью. Вот год назад мы начали это делать снова. Как это часто бывает, когда двое разводятся, у них есть какие-то претензии друг к другу. И ребёнок часто становится заложником этой вражды. Мама, скажем так, делала не самые внятные попытки наладить с нами отношения. Я учился в обычной школе, всегда можно было узнать, где я учусь. Ну вот мы просто не общались. Они какую-то глубокую обиду друг на друга таили.
Вот год назад мы с мамой начали общаться. Но это тяжеловато, потому что я уже, скажем так, молодой взрослый, в каком-то смысле я уже сформировался, какие-то взгляды на жизнь утвердил и мне тяжело теперь всё это переигрывать.
фото: Семён с семьёй
Когда я с мамой разговариваю, она мне часто говорит: Да нет, я всё делала, просто это ваш папа от вас прятал всё, что я делала. Я подхожу к папе, а он говорит: Да нафиг это надо, я ничего такого не делал. И мне тяжело разобраться в том, что происходит. Я думаю, что я отвечу себе на этот вопрос, только когда у меня появится ребёнок. Когда мои собственные ощущения относительно того, что у меня есть чадо, помогут мне ответить на этот вопрос: что могло руководить человеком, когда он отказывался видеться с ребёнком? Возможно, это был страх. Страх это же самые крепкие кандалы, это гаррота, которая сжимает, и люди недооценивают его мощь и влияние. Страх быть родителем, страх того, что ребёнок уже вырос, что он тебя не помнит, не захочет с тобой общаться. И дальше это в геометрической прогрессии растёт.
Зачем мне общение с ней? Я встаю утром, смотрю в зеркало и вижу что брови скулы и уши у меня папины, а есть какая-то часть лица, которая для меня тайна за семью печатями. Я утрирую, но смысл в том, что ты очень ярко осознаешь, что внутри тебя есть папины гены - иногда ты думаешь и смеешься как он. Но и есть какая-то часть тебя, которая находится в конфликте с твоим папой. И ты ничего про неё не знаешь, это что-то неведомое, что-то, чего нет ни в папе, ни в маме, с которой ты живешь. Я понял , что так или иначе важно изучить этого человека, потому что только так я пойму что-то про себя. А ещё внутри меня живёт человек, который поступил так со своими детьми. Я бы так не хотел. Мне хочется изучить предмет, понять».
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