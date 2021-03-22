Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Семён Трескунов признался, что лишь год назад начал общаться со своей биологической матерью

22 марта
2021 год

Лайфстайл >>
22 марта 2021
21-летний Семён Трескунов выбрал профессию актёра ещё в детстве с подачи мамы Марины, которая привела его на кастинг для съёмок рекламы. С тех пор родители поддерживали выбор Семёна, а мама нередко сопровождала его на фестивале «Кинотавр» и на премьерах фильмов с его участием. Однако в интервью Ирине Шихман в очередном выпуске шоу «А поговорить?» Семён открыл неожиданный «семейный секрет» - его биологическая мать не общалась с ним много лет, вплоть до прошлого года.

Семён Трескунов признался, что лишь год назад начал общаться со своей биологической матерью
фото: Семён с мамой Мариной

«Моя мама, которая очень часто появляется со мной на фотографиях - это не моя биологическая мама, это, если можно так выразиться, мачеха. Но сколько я себя помню, я зову её мама, и других у неё наименований нет в моем представлении.
Так сложились обстоятельства, что когда мои родители развелись, мне было три года и по решению суда я остался жить с отцом. И очень долгое время не общался со своей родной матерью. Вот год назад мы начали это делать снова. Как это часто бывает, когда двое разводятся, у них есть какие-то претензии друг к другу. И ребёнок часто становится заложником этой вражды. Мама, скажем так, делала не самые внятные попытки наладить с нами отношения. Я учился в обычной школе, всегда можно было узнать, где я учусь. Ну вот мы просто не общались. Они какую-то глубокую обиду друг на друга таили.
Вот год назад мы с мамой начали общаться. Но это тяжеловато, потому что я уже, скажем так, молодой взрослый, в каком-то смысле я уже сформировался, какие-то взгляды на жизнь утвердил и мне тяжело теперь всё это переигрывать.

Семён Трескунов признался, что лишь год назад начал общаться со своей биологической матерью
фото: Семён с семьёй

Когда я с мамой разговариваю, она мне часто говорит: Да нет, я всё делала, просто это ваш папа от вас прятал всё, что я делала. Я подхожу к папе, а он говорит: Да нафиг это надо, я ничего такого не делал. И мне тяжело разобраться в том, что происходит. Я думаю, что я отвечу себе на этот вопрос, только когда у меня появится ребёнок. Когда мои собственные ощущения относительно того, что у меня есть чадо, помогут мне ответить на этот вопрос: что могло руководить человеком, когда он отказывался видеться с ребёнком? Возможно, это был страх. Страх это же самые крепкие кандалы, это гаррота, которая сжимает, и люди недооценивают его мощь и влияние. Страх быть родителем, страх того, что ребёнок уже вырос, что он тебя не помнит, не захочет с тобой общаться. И дальше это в геометрической прогрессии растёт.

Семён Трескунов признался, что лишь год назад начал общаться со своей биологической матерью

Зачем мне общение с ней? Я встаю утром, смотрю в зеркало и вижу что брови скулы и уши у меня папины, а есть какая-то часть лица, которая для меня тайна за семью печатями. Я утрирую, но смысл в том, что ты очень ярко осознаешь, что внутри тебя есть папины гены - иногда ты думаешь и смеешься как он. Но и есть какая-то часть тебя, которая находится в конфликте с твоим папой. И ты ничего про неё не знаешь, это что-то неведомое, что-то, чего нет ни в папе, ни в маме, с которой ты живешь. Я понял , что так или иначе важно изучить этого человека, потому что только так я пойму что-то про себя. А ещё внутри меня живёт человек, который поступил так со своими детьми. Я бы так не хотел. Мне хочется изучить предмет, понять».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Семён Трескунов рассказал о методах борьбы с наркозависимостью

Семён Трескунов ответил на критику фильма «Родные»
Поиск по меткам
детиоткровениеразвод/расставаниесемья
персоны
Семён Трескунов

фотографии >>
Семён Трескунов признался, что лишь год назад начал общаться со своей биологической матерью фотографии
Семён Трескунов признался, что лишь год назад начал общаться со своей биологической матерью фотографии
Семён Трескунов признался, что лишь год назад начал общаться со своей биологической матерью фотографии
Семён Трескунов признался, что лишь год назад начал общаться со своей биологической матерью фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Кирсанов
20 марта ушел из жизни хореограф и педагог Владимир Кирсанов.
Евгений Евгеньевич Нестеренко
20 марта в Вене скончался Евгений Евгеньевич Нестеренко.
Виталий Стремовский
19 марта ушел из жизни актёр Виталий Стремовский.
Виктор Коношенков
17 марта ушёл из жизни актёр Виктор Коношенков.

День рождения >>

Георгий Вавилов
Светлана Дикаанидас
Илья Ермолов
Георгий Жжёнов
Мария Капнист
Дмитрий Паламарчук
Елена Финогеева
Виктор Хориняк
Александр Цекало
Фанни Ардан
Бруно Ганц
Ибен Йейле
Нино Манфреди
Лена Олин
Риз Уизерспун
Уильям Шатнер
все родившиеся 22 марта >>

Афиша кино >>

Июльский дождь
мелодрама, притча
СССР, 1966
Годзилла против Конга
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, Япония, 2020
Ая и ведьма
детский фильм, приключения, фэнтези, экранизация
Япония, 2020
Дочь волка
боевик, триллер
Канада, 2019
Поступь хаоса
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
Канада, США, 2019
Гипосомния
детектив, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Германия, 2020
Любовь, свадьбы и прочие катастрофы
комедия, мелодрама
США, 2020
Мой год в Нью-Йорке
драма, комедия, экранизация
Ирландия, Канада, 2020
Европа
драма, триллер
Дания, Швеция, Франция, Германия, 1991
Пальма
приключения, семейное кино
Россия, 2021
Игры шпионов
драма, триллер, шпионский фильм
Великобритания, 2020
Никто
боевик, триллер
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен