Алексей Чадов рассказал о своём режиссёрском дебюте

39-летний Алексей Чадов
попробовал свои силы в качестве сценариста и режиссёра, вдохновившись идеей снять фильм о судьбе своего самого первого киногероя, военнопленного Ивана из «Войны» Балабанова
. По словам Чадова, боевик «Джон»
нельзя назвать сиквелом «Войны», скорее это своеобразный спин-офф, рассказывающей о судьбе Ивана спустя 20 лет.
В поисках продюсера для своего фильма Чадов сразу же подумал о Сергее Сельянове
и кинокомпании СТВ, потому что «пришёл в кино с этой студией и с этими людьми»
. По сюжету фильма, Иван отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон. О том, как проходила работа над фильмом, Алексей рассказал в интервью изданию «OК!»
О войне после войны
«Дети, семья — это всё может оздоровить тебя в целом. Тактические игры могут поспособствовать этому, но настоящие воины далеко от своего ремесла не уходят. Знаю случаи, когда мужья втайне от жен и детей мотались по боевым командировкам, имея при этом бизнес на гражданке»
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О сыне
«В фильме одна сцена, когда сын спрашивает у Ивана, почему они не живут вместе с мамой. Когда я писал сценарий, Фёдору было 4 года, и он таких вопросов не задавал. А сейчас ему 6 лет, и недавно он мне задал этот вопрос. Я на него, честно скажу, не ответил. Что-то там пробормотал, а Фёдор быстро переключился на другое»
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О съёмках Сирии в Краснодарском крае
«Да, был момент отчаяния. Май месяц, карантин, мир закрыт. Мы планировали съемки в Турции или Марокко. Когда эти страны закрылись, начали переговоры с Казахстаном, через месяц и они закрылись. В какой-то момент я подумал, что «всё, кина не будет». Помню, позвонил Сергею Михайловичу: «Ну что, мы сдаемся?» Классическая веская пауза... Слышу, как он закуривает сигарету, затяжка... «Ну почему сдаемся?» И я выдохнул. Это было смелое решение. Нужно отдать должное Сергею Михайловичу — не каждый продюсер способен так рисковать. Да еще с дебютантом-режиссером. В итоге мы ушли в Краснодарский край и всю картину сняли там, за исключением московского блока».
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