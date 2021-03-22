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Иван Ургант заразился коронавирусной инфекцией

22 марта
2021 год

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22 марта 2021
Телеведущий Иван Ургант заразился коронавирусом и решил сообщить об этом в своём официальном аккаунте в Твиттере. Без шуток не обошлось даже в этот раз - ведущий высмеял централизованное «первичное замедление» Твиттера, инициированное Роскомнадзором 10 марта 2021 года.

Иван Ургант заразился коронавирусной инфекцией

«Проверка скорости твиттера. У меня ковид. Конец связи», - отрапортовал ведущий.

Позднее Иван добавил: «Всем спасибо за беспокойство. Я самоизолировался дома. Чувствую себя нормально. Об остальном сегодня вечером в «Вечернем Урганте».
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Иван Ургант заразился коронавирусной инфекцией фотографии
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