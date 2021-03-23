Иван Дорн записал аранжировку к заставке нового «Ну, погоди!»

Популярный певец и продюсер Иван Дорн
создал новую аранжировку для композиции из заставки «Ну, погоди!
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«Водные лыжи» венгерского композитора Тамаша Деака, которая звучит в заставке классического мультсериала «Ну, погоди!» была изменена Дорном. Новая версия этой мелодии будет открывать каждую серию перезапуска легендарной саги. Помимо музыкального оформления заставки, авторы Музыкального издательства Masterskaya Ивана Дорна работают и над другими композициями к проекту.
Генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская отметила, что именно стиль Ивана Дорна пришелся по вкусу создателям мультфильма.
«Из всех популярных исполнителей именно стиль Ивана Дорна – мелодичный, экспериментальный и в то же время с хорошей долей иронии больше всего подошёл для нашего нового сериала. «Ну, погоди!» всегда представлял музыкальный «хит парад» своего времени, и мы уверены, что музыканты студии Masterskaya также прекрасно чувствуют дух сегодняшнего дня: их композиции очень гармонично дополняют наш проект».
Иван Дорн, в свою очередь, рассказал, что при работе над аранжировкой «Водных лыж» стремился сохранить аутентичность и атмосферу знаменитой композиции, придав ей новое звучание.
«В работе над музыкой мне очень помогала сама анимация – она задавала такую приподнятую, понятную и ясную атмосферу, что и искать мотивы долго не приходилось! Плюс очень сильно помогали референсы режиссёра и творческой команды, которые мы старались написать, если и не близко, то как минимум в той же атмосфере. Мы изначально поставили себе задачу – уважать корни, а именно произведение Тамаша Деака – абсолютно гениальнейшего композитора, который умудрился не только поставить на уши советских детей, но и на ноги венгерский джаз. Как тут не оставить заглавную тему, хотя бы в оттенке! Мы решили оттолкнуться от старого мелодического кода, но пойти не сверху вниз, а наоборот – таким образом, у нас остались те же ноты, остался оттенок, привкус, если хотите, корней. Но и свеженького добавили: время должно отрабатываться в музыке, и у звука будет современная фактура».
По словам Ивана Дорна, работа над «Ну, погоди!» – его первый опыт участия в анимационном производстве. Музыкант отнёсся к процессу с большим интересом: знаменитый мультсериал для него – один из любимых.
«Я обожаю старый «Ну, погоди!» за музыку, за сюжеты, за крылатые, до сих пор цитируемые фразы, за Анатолия Папанова и Клару Румянову, за ностальгические отголоски в моей душе, за образы героев и стиль. Мой любимый герой «Ну, погоди!», конечно, Волк – стиляга-парень, наивный, непосредственный, авантюрист и рубаха-зверь. Мой типаж! Я бы с ним спелся».
Певец также выразил уверенность, что современные дети и их родители точно полюбят новый мультсериал.
«Смотря на то, что получается в новой версии «Ну, погоди!», я понимаю, что эти критерии любви к мультику очень быстро образуются и у нового поколения. Реформированный «Ну, погоди!» тоже станет культовым для маленьких жителей, да и для больших, без сомнений».
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