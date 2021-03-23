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Гарик Мартиросян и Ирина Петрова станут ведущими IX Премии АПКиТ

23 марта
2021 год

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23 марта 2021
Гарик Мартиросян и Ирина Петрова станут ведущими IX Премии АПКиТ. Церемония вручения состоится 26 марта.

Гарик Мартиросян и Ирина Петрова станут ведущими IX Премии АПКиТ

Лучшие сериалы и фильмы по мнению продюсеров, а также представители индустрии, чья работа получила их высокую оценку, будут объявлены в прямом эфире из студии Пятого канала — генерального информационного партнера мероприятия. Трансляция будет идти на его официальном сайте. А также в онлайн-кинотеатре МТС ТВ, который развивает компания «МТС Медиа» — генеральный партнер IX Премии АПКиТ. Церемония начнется в 18.00 по московскому времени. По традиции, вручат профессиональные призы сами продюсеры.

Исполнительный директор Ассоциации продюсеров Ольга Жукова благодарна Гарику Мартиросяну за то, что артист быстро откликнулся и перестроил свой рабочий график, чтобы подменить заболевшего Ивана Урганта.

«Надеемся, что возможность работать с Иваном Ургантом еще представится. Он блестяще провел церемонию вручения Премии АПКиТ в 2019 году. Хочу поблагодарить Гарика Мартиросяна, что за неделю до мероприятия откликнулся на наше приглашение стать его ведущим, скорректировал ради IX Премии АПКиТ свой рабочий график».

В рамках IX Премии АПКиТ 21 номинация. Кроме того, в этом году по решению жюри будет вручено рекордное число специальных призов: их будет пять. Награды в виде статуэток будут доставлены в офис кинокомпаний — производителей победивших проектов.
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Гарик Мартиросян и Ирина Петрова станут ведущими IX Премии АПКиТ фотографии
Гарик Мартиросян и Ирина Петрова станут ведущими IX Премии АПКиТ фотографии
Гарик Мартиросян и Ирина Петрова станут ведущими IX Премии АПКиТ фотографии
Гарик Мартиросян и Ирина Петрова станут ведущими IX Премии АПКиТ фотографии
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