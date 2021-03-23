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Александр Устюгов рассказал о своей страсти к столярному ремеслу

23 марта
2021 год

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23 марта 2021
Актёр Александр Устюгов представляет собой редкую разновидность «человека эпохи Возрождения». Область его интересов не ограничивается лишь кино и театром: Александр выступает со своим музыкальным коллективом «Ekibastuz», обожает мотоциклы и увлекается столярным ремеслом.

Александр Устюгов рассказал о своей страсти к столярному ремеслу

Впрочем, «увлекается» не совсем точное слово - Александр открыл собственную мастерскую в Санкт-Петербурге и специализируется на реставрации антикварной мебели. В интервью журналу «OK!» Устюгов рассказал о работе с деревом и экспериментах с изготовлением музыкальных инструментов.

Александр Устюгов рассказал о своей страсти к столярному ремеслу

«Я сейчас не помню самого начала своего взаимодействия с деревяшками, но помню, что это было не самым лучшим занятием — работа в цеху у отца. Вроде всё спорилось, получалось, но у меня были другие интересы (дискотека и куча дел), поэтому это была некая такая повинность — приходить и отрабатывать. При этом мне платили зарплату, у меня была смена, и нужно было быстро доделать эту неинтересную работу и куда-то бежать. В какой-то момент меня совсем не тянуло к дереву, а потом появилась прямо осязаемая тяга, потому что, когда я вижу спил дуба, я начинаю зависать, начинаю его трогать, и меня уже сложно оторвать от этого процесса. Все-таки генетика победила! Не знаю, тут, скорее всего, мало того, что я работал в столярке, это наверняка какая-то генетическая память к дереву, которая потянула. Я в какой-то момент перестал сопротивляться и начал этим заниматься, потому что всегда же есть какая-то проекция: вот ты старенький и что бы ты хотел делать. Ты всё время думаешь: у меня была бы столярка, я бы ходил с доской и карандашиком за ухом. Думаю, в этом бы я нашел какое-то душевное равновесие, поэтому это такие проекции больше на будущее».

Александр Устюгов рассказал о своей страсти к столярному ремеслу

Помимо реставрации антиквариата актёр занимается изготовлением предметов современной мебели и деревянных игрушек. А недавно попробовал свои силы в изготовлении гитар.

«Гитары — это было абсолютное баловство, но у меня всё время была идея попробовать сделать музыкальный инструмент. Понятно, что это совершенно другая область работы с деревом, с клеем, с лаками, но это всегда было жутко интересно. Как-то я купил специальную звучащую доску — и попытался из нее... Очень долго репетировал на соснах (смеется), чтобы не было промашки, примерялся — и в итоге выпилил гитару, покрыл ее лаком. И она звучала. Как мне кажется, звучит она даже лучше, чем фабричная. Сейчас меня спрашивают, делаем ли мы гитары. Мы делаем, но это получается действительно очень дорого, потому что ручная работа. Невыносимо дорого».
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Александр Устюгов рассказал о своей страсти к столярному ремеслу фотографии
Александр Устюгов рассказал о своей страсти к столярному ремеслу фотографии
Александр Устюгов рассказал о своей страсти к столярному ремеслу фотографии
Александр Устюгов рассказал о своей страсти к столярному ремеслу фотографии
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