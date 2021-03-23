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Бездомный проник в дом Джонни Деппа в Лос-Анджелесе

23 марта
2021 год

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23 марта 2021
В особняк американского актера Джони Деппа на Голливудских холмах пробрался бездомный мужчина. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники в полиции.

Бездомный проник в дом Джонни Деппа в Лос-Анджелесе

Бездомного на заднем дворе у бассейна заметил сосед актера, который и вызвал полицию. После этого незнакомец перепрыгнул через ворота и оказался у дома Деппа.

Второй вызов в полицию поступил уже от службы безопасности, которая сообщила о проникновении в дом. Хотя полицейские и стремительно направились к особняку Деппа, мужчина уже успел похозяйничать в доме. На момент ареста бездомный принимал душ и отказывался выходить. Перед принятием водных процедур он успел залезть в бар актера и приготовить себе напиток.

Мужчину привлекут к уголовной ответственности из-за того, что при задержании он не подчинился требованиям полиции и им пришлось выломать дверь.
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Бездомный проник в дом Джонни Деппа в Лос-Анджелесе фотографии
Бездомный проник в дом Джонни Деппа в Лос-Анджелесе фотографии
Бездомный проник в дом Джонни Деппа в Лос-Анджелесе фотографии
Бездомный проник в дом Джонни Деппа в Лос-Анджелесе фотографии
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