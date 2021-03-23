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Джонни Депп обвинил Эмбер Хёрд в присвоении семи миллионов долларов, которые она планировала отдать на благотворительность

23 марта
2021 год

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23 марта 2021
Ещё в ноябре прошлого года в судебных разбирательствах между Эмбер Хёрд и Джонни Деппом была поставлена точка: Депп проиграл суд по делу о клевете против издания The Sun и был признан виновным в избиении жены. Однако судебные страсти между экс-супругами никак не утихнут: теперь Депп обвиняет Хёрд во лжи и присвоении денег, которые должны были пойти на благотворительность.

Джонни Депп обвинил Эмбер Хёрд в присвоении семи миллионов долларов, которые она планировала отдать на благотворительность

Представители Деппа сразу же назвали это решение ошибочным и заявили о намерении актера его обжаловать. Апелляцию Джонни тогда действительно подал, а сейчас считает, что он максимально близок к тому, чтобы восстановить справедливость. В этом ему могут помочь доказательства того, что его бывшая жена присвоила себе семь миллионов долларов, полученных при разводе с ним еще в 2017 году. Изначально Эмбер утверждала, что хочет потратить эти средства на благотворительность: перечислить их Американскому союзу защиты гражданских свобод, который помогает женщинам, и детскому госпиталю Лос-Анджелеса. Однако этого актриса не сделала.

Свои намерения Хёрд подтверждала и в ходе первого судебного заседания по делу Деппа о клевете против таблоида The Sun, где она выступила основным свидетелем: тогда она сообщила, что уже совершила перевод. Теперь же адвокаты актера намерены доказать, что на самом деле эти слова Эмбер были «рассчитанной и манипулятивной ложью». Адвокат Деппа заявил, что Эмбер нагло соврала.

«Тогда судья счел Эмбер прекрасным человеком из-за ее щедрости, но она врала про пожертвования, чтобы прикрыть свою задницу».

Адвокаты издания The Sun уже прокомментировали эти слухи о недобросовестном поведении и лжи Эмбер Хёрд. Они сообщили, что на самом деле актриса не лгала, говоря о совершении перевода в благотворительных целях. По их версии, Эмбер уже сделала несколько переводов, однако пока не успела перевести всю сумму.
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Джонни Депп обвинил Эмбер Хёрд в присвоении семи миллионов долларов, которые она планировала отдать на благотворительность фотографии
Джонни Депп обвинил Эмбер Хёрд в присвоении семи миллионов долларов, которые она планировала отдать на благотворительность фотографии
Джонни Депп обвинил Эмбер Хёрд в присвоении семи миллионов долларов, которые она планировала отдать на благотворительность фотографии
Джонни Депп обвинил Эмбер Хёрд в присвоении семи миллионов долларов, которые она планировала отдать на благотворительность фотографии
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