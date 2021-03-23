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Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в домашнем насилии

23 марта
2021 год

Лайфстайл >>
23 марта 2021
Анджелина Джоли и Брэд Питт вновь выясняют отношения и «делят» детей. На этот раз Анджелина решила отвоевать опеку над отпрысками, обвинив Брэда в домашнем насилии.

Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в домашнем насилии

Жестокость актера решил подтвердить и старший сын экс-супругов Мэддокс, с которым у Питта не самые лучшие отношения. Молодой человек дал показания против отца в суде, а также отказался от его фамилии. Инсайдеры сообщают, что у 19-летнего Мэддокса есть наглядные доказательства грубого обращения отца с матерью. Юноша якобы зафиксировал все семейные ссоры на камеру и готов предъявить компромат в любой момент по требованию суда.

Заявление экс-супруги и наследника стало для Питта потрясением. Брэд убит горем из-за того, что Анджелина решилась на этот шаг. Об этом сообщают близкие актера.

«После их развода осталось много эмоций. Он взял на себя ответственность за свои действия и признался в своих прошлых проблемах, перестал пить. Их брак был очень пылким и временами токсичным. Как все пары, они ссорились, но у них также было много хороших моментов».

Сам скандал в семье разразился, когда Питт поднял руку на Мэддокса, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Тогда юноша вступился за маму в разгар ссоры родителей, а в ответ получил оплеуху от отца. Анджелина была шокирована поведением мужа, поэтому поспешила подать на развод. Об этом и сама Джоли сообщала в прошлых интервью. Близкие друзья актера заявляют, что такое поведение совсем не свойственно Питту.

«Брэд чувствует, что он все больше отстраняется от детей, и это его просто опустошает. Ни он, ни его команда никогда не нападали на Анджелину. Его адвокаты считают, что утечка должна была поколебать судебное решение до завершения процесса».
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обсуждение >>
№ 1
Даша Лучик   23.03.2021 - 15:08
Очень грустно наблюдать за тем, как самая красивая и гармоничная пара Голливуда, просто разваливается по частям, руша все, что было читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в домашнем насилии фотографии
Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в домашнем насилии фотографии
Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в домашнем насилии фотографии
Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в домашнем насилии фотографии
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