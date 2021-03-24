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Константин Богомолов заступился за Ксению Собчак и похвалил её интервью с преступником

24 марта
2021 год

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24 марта 2021
На днях на ютюб-канале Ксении Собчак вышло интервью с 70-летним Виктором Моховым, получившим в народе прозвище «скопинский маньяк». В 2004 году Мохов был осуждён на 17 лет тюремного заключения за то, что похитил двух несовершеннолетних девушек и почти 4 года держал их в сексуальном рабстве. 3 марта 2021 года преступник вышел на свободу, и за него сразу же взялась пресса. По неподтвержденной информации из новостных телеграм-каналов, Мохов получил около 2 миллионов российских рублей за участие в двух шоу на федеральных каналах. Однако до сих пор ни одна передача с его участием в телеэфир не вышла.
Интервью Ксении Собчак, приехавшей к Мохову в гости, вызвало широкий общественный резонанс. Многие зрители сочли поступок журналистки неэтичным, а некоторым он показался и вовсе опасным. По мнению зрителей, интервью с освобождённым и довольным всеобщим вниманием Моховым, вышедшее в пик межсезонья (к которому чувствительны люди с особенностями психического развития), может послужить своеобразным воодушевлением, а то и вовсе призывом к действию для латентных насильников и прочих «маньяков».

Константин Богомолов заступился за Ксению Собчак и похвалил её интервью с преступником

Предвидя подобную реакцию, Ксения Анатольевна заявила, что это её осознанный выбор и журналистское право - «исследовать границы добра и зла». А также вспомнила американские документальные фильмы про серийных убийц и «воспевающие» маньяков и психопатов картины «Молчание ягнят», «Семь» и «Дом, который построил Джек». И напоследок заключила: «плох тот журналист, кто не воспользуется подвернувшимся шансом взять интервью у Гитлера».
Впрочем, от народного возмущения Ксению Анатольевну это не спасло. Как не спасли её и попытки обратить внимание взбудораженной общественности на документальный фильм, посвященный поимке «ангарского маньяка», для которого журналистка Саша Сулим взяла интервью у убившего более 80 женщин Михаила Попкова.
И тогда на помощь жене пришёл Константин Богомолов, недавно уже продемонстрировавший прекрасное владение русским языком и виртуозную способность к нагромождению смыслов. Защищая работу супруги, Константин обратил внимание зрителей на то, что это картина «о пошлости и убожестве зла», в которое необходимо вглядываться, чтобы вовремя суметь его разглядеть.

Константин Богомолов заступился за Ксению Собчак и похвалил её интервью с преступником

«Посмотрел фильм Ксении о маньяке. Интервью. Знаю, что работа в топе просмотров. Читал в fb посты о пробивании дна и о том, следует ли вообще брать интервью у подобных персонажей, а также о том, как следует вести себя интервьюеру. Я позволю себе свои пять копеек. Не потому что жена, а потому что это о важном. Я сам делал спектакль «Князь», который был о черноте человека. И он вызывал у многих те же чувства. И я не просто знаю, я убеждён - нужно делать такие картины. И это очень тяжелая и суперважная работа. Какую чушь я читаю о якобы воспевании зла. Ненависть эта картина вызывает не этим. А тем, что маньяк предстает здесь одним из нас. Обыкновенным дедушкой, ежедневным бюргером, обывателем. Атеист. Разумен. Современен. И даже со взглядами на политику. Он не извращен до тошноты. Он до тошноты обыкновенен. Нормален в сорокинском смысле. И эта нормальность его - главное извращение. Он один из нас. Мы смотрим не в глаза маньяка, а в глаза соседа по лестничной клетке, в глаза случайного прохожего, попутчика в поезде, сослуживца. Это картина о пошлости и убожестве зла. И от очарования этим самым злом она предостерегает круче, чем пафосные проповеди о добре. И тот, кто вещает о своей брезгливости - не столько брезглив, сколько труслив. Вот что: вглядываться в зло нужно. Не для постижения его глубины. А для понимания его убожества и повседневности. Чтобы в жизни уметь разглядеть его - не являющееся в демоническом образе, а мимикрирующее под простачка, «маленького человека», достоевского «человека из подполья».
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Константин Богомолов заступился за Ксению Собчак и похвалил её интервью с преступником фотографии
Константин Богомолов заступился за Ксению Собчак и похвалил её интервью с преступником фотографии
Константин Богомолов заступился за Ксению Собчак и похвалил её интервью с преступником фотографии
Константин Богомолов заступился за Ксению Собчак и похвалил её интервью с преступником фотографии
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