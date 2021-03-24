Семён Слепаков высмеял тщеславие Ксении Собчак

Одиозное интервью Ксении Собчак
со «скопинским маньяком» Виктором Моховым, вышедшим на свободу после 17-летнего тюремного заключения, послужило поводом для нового витка рассуждений о беспринципности телеведущей. Попытки
режиссёра Константина Богомолова
оправдать ценность работы его супруги лишь в очередной раз доказали - где Собчак, там и болезненная реакция публики, какой бы не была тема.
Спустя два дня после выхода интервью и жарких споров вокруг этики, своё мнение о циклопическом тщеславии Собчак изложил юморист Семён Слепаков
, высмеяв острое желание телеведущей не вылезать из топа ютюба
.
Вышел скопинский маньяк
Как-то утром на крыльцо,
Видит - Ксении Собчак
Актуальное лицо.
Здравствуй, скопинский маньяк,
Говорит ему лицо,
Журналистка я, Собчак,
Дай подняться на крыльцо?
И продолжила Собчак:
Я пришла за интервью -
Очень хочется, маньяк,
Сущность мне узнать твою!
Отвечает ей маньяк:
Мне публичность не нужна,
Мне не до тебя, Собчак -
Дел по дому до хрена.
Навести порядок мне
Нужно к лету крайний срок
Цепи закрепить в стене,
Рыть в подвале водосток,
Подвести к нему стульчак -
Помощь от соцлужб не жди -
Так что ты езжай, Собчак,
С Клавой Кокой поп***и,
Как-то так, - сказал маньяк, -
Извини, тебе пора.
Но не слушает Собчак
Не уходит со двора.
Хочет скопинский маньяк
В туалет сходить во двор,
Вслед за ним бежит Собчак -
Начинает разговор!
Это что, б****, за хе***?
Крикнул скопинский маньяк!
Не боишься что ль меня
Ты ни капельки, Собчак?
Я ж могу тебя, Собчак,
В погреб бросить в неглиже,
Я же всё-таки маньяк,
Хоть и старенький уже!
А Собчак ему в ответ -
Погреб подойдёт вполне,
Для меня препятствий нет -
В топ-ютьюба нужно мне!
Даже можете мою
Грудь потрогать или зад,
Только дайте интервью,
Только с ним вернусь назад!
Тут маньяк махнул рукой,
И, устав, сказал Собчак:
У меня вопрос такой -
Кто из нас двоих маньяк?!
Сел и всё ей рассказал
Не скрывая черных дел,
Только трогать Ксюшин зад
Он совсем не захотел.
Жутко выдохся, устал,
И когда ушла Собчак, -
Я б такую красть не стал, -
Думал скопинский маньяк.
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