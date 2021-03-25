«Буквально силой затащил нас с Татьяной в постель»: Сергей Бугаев о работе на съёмочной площадке фильма «Асса»

В недавнем интервью Сергей Бугаев
, известный по прозвищу Африка, рассказал, как «влюбился» в Татьяну Друбич
, когда попал в культовый фильм «Асса
» Сергея Соловьева
.
На съемках Соловьев заставил Сергея и собственную жену Татьяну сыграть страстных любовников.
«С Друбич было тяжело, но интересно. Постепенно я в нее влюбился и всю картину находился в крайне романтичном состоянии, как и мой герой. Для меня Татьяна — один из ярчайших символов сексуальности. Горжусь, что перед камерой у меня с ней все было по-настоящему. Гениальный Соловьев, который придумал свою систему работы с актерами, сам на этих сценах настоял. Буквально силой затащил нас с Татьяной в постель. А предварительно горячительным напоил. Те, кто играет у него на площадке, должны чувствовать себя как в жизни. Хотя уже столько лет прошло, но мне сейчас неловко об этом вспоминать. Татьяна — красавица, роскошная и великолепная. Да и кадры получились мощные».
Бугаев вспоминает, что в итоге их постельная сцена в фильм не вошла. Виной тому стала ревность режиссёра.
«Соловьев не только вырезал кадры из картины, но и уничтожил. По-моему, из ревности. В какой-то момент муж в нем победил режиссера. Он словно спохватился и вспомнил, что Татьяна — не просто актриса, с которой он, как Демиург, может делать все, что в голову взбредет. Тогда, кстати, он фактически заложил основы их последующего развода».
На съемках «Ассы» Сергей Бугаев познакомился и со своей первой женой Ирэной Куксенайте
. В этом браке родились двое детей. Актёр также рассказал об отношениях с Ирэной и увлечениях их детей.
«У нас довольно хорошие отношения. Нашему сыну Илье 24 года, окончил педагогический университет в Питере. Я присутствовал при его появлении на свет в роддоме на Васильевском острове и даже сознание потерял. Просто рождение сына неожиданно совпало с выстрелом салюта в День Военно-морского флота. А нашей дочке Кате — 18. Оканчивает школу и очень хочет поступить в вуз, связанный с японским языком, который неплохо знает. У дочери есть египетская покровительница Екатерина из монастыря на Синае, куда мы недавно съездили, чтобы посмотреть, как много там из России паломников».
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