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«Это происходит постоянно»: Николай Цискаридзе о домогательствах в Большом театре

25 марта
2021 год

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25 марта 2021
В очередном выпуске ютюб-шоу Василия Конова «Kon Off», героем которого стал Николай Цискаридзе, была затронута тема домогательств и старинных методов продвижения по карьерной лестнице в Большом театре. Вспоминая скандал с участием своей ученицы Анжелины Воронцовой (из-за которого ей пришлось покинуть труппу Большого театра), Цискаридзе обвинил бывшего руководителя труппы Сергея Филина в преследовании и издевательствах над артисткой. А также заявил, что подобная практика весьма распространена в стенах главного театра страны.

«Это происходит постоянно»: Николай Цискаридзе о домогательствах в Большом театре

«Серёжа мой кумир. Я когда его увидел, мне было 13 лет, а он был выпускник. У нас большая разница в возрасте по театральным меркам. Я его увидел и я был его поклонником с первого дня. Первая статья о нём большая серьёзная в журнале Балет написана мной. Он был моим детским кумиром, я ходил на все его премьеры, когда учился в школе, на все его спектакли. Мы сидели в одной раздевалке всегда, очень много шутили. Мы слишком были близки. Когда началась вся эта камарилья с Анжелиной, когда он мне посмел в лицо сказать: «Ты же мальчик умный, посоветуй ей, чтобы она определённые вещи совершила, чтобы у неё всё сложилось»… При нашей степени близости, которую мы друг другу позволяли, когда вы сидите рядом с человеком бок о бок, знаете друг про друга всё и даже больше, я ему сказал: «С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно». Встал и ушёл. Я с ним после этого не разговаривал никогда. Он после нашего разговора ещё года полтора проруководил до этого события (до кислотной атаки, которой Филин подвергся 17 января 2013 года - прим. ред.). [Всякий раз], когда я его видел, я просто опускал глаза и проходил мимо. Мне можно сказать в лицо и сделать что угодно. Но моего ребёнка обидеть… Я никогда не забуду слёзы Анжелины, никогда не забуду количество издевательств над ней. Это было слишком. То, что он вытворял и как он её добивался. Как он не мог смириться с тем, что она не поддаётся…»

«Это происходит постоянно»: Николай Цискаридзе о домогательствах в Большом театре
фото: Анжелина Воронцова

События 2012 года, о которых рассказал Николай, предшествовали нападению на Филина. Осужденный (и впоследствие оправданный) за нападение артист балета Павел Дмитриченко состоял с Анжелиной в романтических отношениях. А Филин, по словам балерины, настаивал на том, чтобы она порвала с Дмитриченко, намекая, что только таким образом она получит роли своей мечты.

«Это происходит постоянно»: Николай Цискаридзе о домогательствах в Большом театре
фото: Сергей Филин до нападения

На вопрос Конова, насколько в Большом театре распространены домогательства и практика обмена ролей на интимные отношения, Николай ответил утвердительно: «Это происходит постоянно. Если, не дай бог, откроет сегодняшний Большой театр рот…Просто в России движение #metoo ещё не принято. Вы понимаете, вот девочка одна сказала всё честно - её чуть не убили. Они боятся жутко. Ни один человек не выходит на сцену без этого. И мальчики тоже, к сожалению».

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«Это происходит постоянно»: Николай Цискаридзе о домогательствах в Большом театре фотографии
«Это происходит постоянно»: Николай Цискаридзе о домогательствах в Большом театре фотографии
«Это происходит постоянно»: Николай Цискаридзе о домогательствах в Большом театре фотографии
«Это происходит постоянно»: Николай Цискаридзе о домогательствах в Большом театре фотографии
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