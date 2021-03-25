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Сарик Андреасян устроил погром на радиостанции

25 марта
2021 год

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25 марта 2021
Режиссёр Сарик Андреасян разбил кулаком стену из декоративных кирпичей в студии радио «Комсомольская правда».

Сарик Андреасян устроил погром на радиостанции

Во время эфира обсуждался новый сериал Сарика Андреасяна «Чикатило». Режиссёр, актриса Елена Драпеко и ведущая Елена Афонина решили поспорить о том, нужно ли увековечивать память о преступниках. В студию также поступали звонки от слушателей. Одна из женщин рассказала, что жила в Шахтах, когда там орудовал Чикатило. Она осудила Андреасяна за то, что тот «увековечил» историю о маньяке.

«И мы днем боялись ходить. Десятки женщин убил этот изверг! И вот эту историю нам кто-то сейчас проповедует».

Сарик попытался объяснить, что цель сериала была совсем иной, однако слушательницу уже было не остановить. Она посоветовала режиссёру вернуться в Армению.

«Езжайте в свою Армению!»

В ответ Сарик предложил ей пройти курс лечения. После этого режиссер сорвал с себя наушники, швырнул их на стол и ринулся к двери, по пути со всей силы ударив кирпичную стену ногой.

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Сарик Андреасян устроил погром на радиостанции фотографии
Сарик Андреасян устроил погром на радиостанции фотографии
Сарик Андреасян устроил погром на радиостанции фотографии
Сарик Андреасян устроил погром на радиостанции фотографии
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