Сарик Андреасян устроил погром на радиостанции

Режиссёр Сарик Андреасян разбил кулаком стену из декоративных кирпичей в студии радио «Комсомольская правда».
Во время эфира обсуждался новый сериал Сарика Андреасяна «Чикатило». Режиссёр, актриса Елена Драпеко и ведущая Елена Афонина решили поспорить о том, нужно ли увековечивать память о преступниках. В студию также поступали звонки от слушателей. Одна из женщин рассказала, что жила в Шахтах, когда там орудовал Чикатило. Она осудила Андреасяна за то, что тот «увековечил» историю о маньяке.
«И мы днем боялись ходить. Десятки женщин убил этот изверг! И вот эту историю нам кто-то сейчас проповедует».
Сарик попытался объяснить, что цель сериала была совсем иной, однако слушательницу уже было не остановить. Она посоветовала режиссёру вернуться в Армению.
«Езжайте в свою Армению!»
В ответ Сарик предложил ей пройти курс лечения. После этого режиссер сорвал с себя наушники, швырнул их на стол и ринулся к двери, по пути со всей силы ударив кирпичную стену ногой.
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