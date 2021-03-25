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Андрей Ильин рассказал о браке с дочерью Олега Табакова

25 марта
2021 год

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25 марта 2021
Актер Андрей Ильин стал гостем шоу «Судьба человека», в котором рассказал о своей личной жизни, вспомнив в том числе и о браке со старшей дочерью Олега Табакова Александрой.

Андрей Ильин рассказал о браке с дочерью Олега Табакова

Актеры прожили вместе семь лет, общих детей у пары не было. Но Андрей Ильин занимался воспитанием дочери жены Полины, при этом не претендуя на то, чтобы она относилась к нему как отцу. Полина, которая родилась в браке Александры Табаковой и немецкого актера Яна Лиферса, общалась с родным отцом и получала от него подарки, артист также присылал хорошие алименты. Позже девушка вообще уехала на родину к Лиферсу и там, по словам Ильина, вышла замуж. Ильин рассказал, что дедушка Полины тоже передавал ей подарки, причем только через него, так как лично встретиться с внучкой не мог. Все из-за неприязни дочери, которая посчитала развод отца со своей матерью Людмилой Крыловой предательством.

«Однажды Полина захотела аквариум. Он ей передал аквариум, такой круглый, и банку с рыбками. Я все это привез, мы все это подключили. Все это бурлило, и вдруг сомики начали умирать, один за другим. В живых остались только две рыбки, оказалось, это пираньи. Ну Олег Павлович ведь не мог это знать! Я поехал на птичий рынок и купил других рыбок».

Актер добавил, что Табаков очень симпатизировал ему и даже звал работать в свой театр.

«Олег Павлович пришел на спекталь «Мой бедный Марат». Ему очень понравилось. И он даже нас, артистов, наградил из своего фонда. Потом он несколько раз звал меня в Табакерку, но я не хотел уходить из «Театра Моссовета». Да и Саша была против, она считала, что я ее предам».

Ильин заявил, что для Табакова было очень неприятным такое отношение к нему родной дочери.

«Я им все дал, ввел в профессию. А они так неблагодарны!» — он мне говорил. Он потерял уважение в этой семье. Это для него было очень болезненно».

Ильин признался, что с Александрой Табаковой он разошёлся из-за ее излишне эмоционального восприятия мира.

«Саша была человеком очень эмоциональным, а я не могу, когда на меня начинают давить и кричать. Я залезаю в раковину, в свой домик, и начинаю оттуда отбиваться. Я с Сашей расходился раз двадцать. Пока не наступил роковой день, когда я сказал:«Хватит». Состоялся 8-часовой разговор, после которого мы поставили точку».

Актер вспомнил и об экстренных ситуациях, которые ему приходилось пережить за свою карьеру на съёмочных площадках. Так, например, во время съёмок «Каменской» едва не произошла трагедия. На крыше павильона оказались дети. Один из подростков неожиданно сорвался и чуть не погиб.

«Слышим, какой-то пронзительный, не то женский, не то детский, крик. Смотрим, с 15-метровой высоты летит мальчишка. Он провалился и полетел внутрь, полетел на декорации. И бог его спас. Лена первая сообразила и побежала его спасать. Первым делом он поспросил не рассказывать его маме. Тут же приехала скорая, обработали ссадины. Ленка в этом смысле молодец».

Успел Ильин и порассуждать о сыне своей «экранной жены» Елены Яковлевой. Денису Шальных было десять лет, когда его мама начала играть в популярном сериале, и он очень ревновал ее к Алексею Чистякову. Поразмышлял актёр и на тему того, что сподвигло сына Яковлевой покрыть своё тело татуировками. Сама Яковлева откровенно признавалась, что переживает за такой образ сына.

«Дениска жутко ревновал. Со стороны Дениса такой образ был вызовом, потому что она — яркая успешная сформировавшаяся актриса. Может, это был протест, он пытался что-то доказать».

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Андрей Ильин рассказал о браке с дочерью Олега Табакова фотографии
Андрей Ильин рассказал о браке с дочерью Олега Табакова фотографии
Андрей Ильин рассказал о браке с дочерью Олега Табакова фотографии
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