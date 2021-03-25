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Виталий Гогунский выплатит дочери все алименты

25 марта
2021 год

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25 марта 2021
Виталий Гогунский стал гостем шоу «Судьба человека». Герой программы в ходе разговора с ведущим заявил, что уже готов выплачивать алименты на свою дочь, а также добавил, что хотел бы завести ещё одного ребёнка.

Виталий Гогунский выплатит дочери все алименты


Ранее актёр уже заявлял, почему не платит алименты. Теперь Гогунский добавил, что ему осталось уладить некоторые юридические формальности, чтобы определить размер выплат и погасить долг, который накопился за два года, когда он не содержал Милану.

«Я сейчас прошу, чтобы этим занялись, и все было по закону. Я два года не платил, просто я отдал изначально не 25 процентов, а все. Оставил свою квартиру и энергию, ресурсы, которые в нее вложил. Сейчас юристы определяют сумму. Если я что-то должен еще, кроме алиментов, я все это закрою».

Виталий рассказал и о причинах развода. Он признался, что очень хотел, чтобы у него появилась дочь, даже представлял себе, какой она вырастет. Но, к сожалению, семьи с экс-супругой не получилось, даже несмотря на очередные попытки сойтись.

«Отношения не складывались еще до рождения дочери. Я взял на себя ответственность по материальному обеспечению и финансовой стабильности. Я уже тогда не жил с Ириной».

Гогунский признался, что сожалеет, что общение с матерью Миланы происходит в формате скандальных разборок. Ранее бывшая жена актёра и вовсе рассказывала о насилии со стороны Виталия.

«Мне хотелось бы, чтобы общение проходило по-другому. Я не могу повлиять на ситуацию. Не хочу травмировать и беспокоить ребенка. Я всегда готов, я всегда помогу. Но сейчас такая ситуация».

Гогунский поговорил и о планах на будущее. Артист не хочет останавливаться на достигнутом.

«Двушка на Таганке — не предел моих мечтаний, я хочу еще дочь».

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Виталий Гогунский выплатит дочери все алименты фотографии
Виталий Гогунский выплатит дочери все алименты фотографии
Виталий Гогунский выплатит дочери все алименты фотографии
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