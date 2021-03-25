Виталий Гогунский выплатит дочери все алименты

Виталий Гогунский стал гостем шоу «Судьба человека». Герой программы в ходе разговора с ведущим заявил, что уже готов выплачивать алименты на свою дочь, а также добавил, что хотел бы завести ещё одного ребёнка.
«Я сейчас прошу, чтобы этим занялись, и все было по закону. Я два года не платил, просто я отдал изначально не 25 процентов, а все. Оставил свою квартиру и энергию, ресурсы, которые в нее вложил. Сейчас юристы определяют сумму. Если я что-то должен еще, кроме алиментов, я все это закрою».
Виталий рассказал и о причинах развода. Он признался, что очень хотел, чтобы у него появилась дочь, даже представлял себе, какой она вырастет. Но, к сожалению, семьи с экс-супругой не получилось, даже несмотря на очередные попытки сойтись.
«Отношения не складывались еще до рождения дочери. Я взял на себя ответственность по материальному обеспечению и финансовой стабильности. Я уже тогда не жил с Ириной».
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