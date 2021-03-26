Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Деконструкция «Шарите»
Кино-Театр.ру мобильное меню

СМИ: Эмма Стоун впервые стала матерью

26 марта
2021 год

Лайфстайл >>
26 марта 2021
32-летняя актриса Эмма Стоун и её супруг, режиссёр шоу SNL Дэйв МакКери безуспешно пытаются сохранить приватность, но им с трудом это удаётся. В сентябре прошлого года в прессу просочилась новость о том, что Эмма и Дэйв тайно связали себя узами брака и ожидают общего первенца.

СМИ: Эмма Стоун впервые стала матерью

В подтерждение чему послужила сделанная папарацци фотография, на которой видно, что Эмма беременна. Тогда актриса проигнорировала слухи, не прокомментировав их.
Теперь американский таблоид TMZ сообщает о том, что Эмма родила ребёнка ещё 13 марта 2021 года. Но на этом все новости исчерпываются - информация о поле и имени ребёнка по-прежнему остаётся недоступной широкой публике.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Эмма Стоун вышла замуж за Дейва МакКэри
Поиск по меткам
дети
персоны
Эмма Стоун

фотографии >>
СМИ: Эмма Стоун впервые стала матерью фотографии
СМИ: Эмма Стоун впервые стала матерью фотографии
СМИ: Эмма Стоун впервые стала матерью фотографии
СМИ: Эмма Стоун впервые стала матерью фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Шарите»

Скорбим

Лиана Жвания
25 марта ушла из жизни актриса Лиана Жвания.
Всеволод Хабаров
23 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Всеволод Хабаров.
Светлана Меньшикова
23 марта ушла из жизни актриса Светлана Меньшикова.

День рождения >>

Богдан Берзиньш
Никита Джигурда
Алексей Жарков
Алексей Зубков
Светлана Рябова
Алика Смехова
Алексей Суренский
Георгий Тусузов
Геннадий Юдин
Ким Гутьеррес
Дэвид Джэнссен
Майкл Йорк
Элизабет Митчелл
Глория Свенсон
Натан Филлион
Мария Шнайдер
все родившиеся 27 марта >>

Афиша кино >>

Июльский дождь
мелодрама, притча
СССР, 1966
Годзилла против Конга
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Австралия, США, 2020
Ая и ведьма
детский фильм, приключения, фэнтези, экранизация
Япония, 2020
Дочь волка
боевик, триллер
Канада, 2019
Поступь хаоса
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
Канада, США, 2019
Гипосомния
детектив, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Германия, 2020
Мой год в Нью-Йорке
драма, комедия, экранизация
Ирландия, Канада, 2020
Любовь, свадьбы и прочие катастрофы
комедия, мелодрама
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен