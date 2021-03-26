СМИ: Эмма Стоун впервые стала матерью

32-летняя актриса Эмма Стоун
и её супруг, режиссёр шоу SNL Дэйв МакКери
безуспешно пытаются сохранить приватность, но им с трудом это удаётся. В сентябре прошлого года в прессу просочилась новость о том, что Эмма и Дэйв тайно связали себя узами брака и ожидают общего первенца.
В подтерждение чему послужила сделанная папарацци фотография, на которой видно, что Эмма беременна
. Тогда актриса проигнорировала слухи, не прокомментировав их.
Теперь американский таблоид TMZ сообщает о том, что Эмма родила ребёнка ещё 13 марта 2021 года. Но на этом все новости исчерпываются - информация о поле и имени ребёнка по-прежнему остаётся недоступной широкой публике.
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