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«Я готов читать даже прогноз погоды»: Николай Цискаридзе хочет поменять профессию

27 марта
2021 год

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27 марта 2021
Легендарный премьер Большого театра Николай Цискаридзе признался в интервью спортивному комментатору и журналисту Василию Конову в том, что давно разочарован в своей профессии и с удовольствием бы поменял её на что-нибудь другое. Более 7 лет Николай руководит Академией русского балета имени Вагановой, о работе в которой артист уже рассказывал в интервью Ирине Шихман. По словам Николая, он исправно выполняет свою работу, но ему уже давно это неинтересно. Он даже просился к тренеру Нине Мозер с просьбой «забрать его в фигурное катание».

«Я готов читать даже прогноз погоды»: Николай Цискаридзе хочет поменять профессию

«Я очень давно разочарован в своей профессии, в культуре и в образовании. Я очень честно исполняю свои обязанности, и я не вижу по-настоящему государственной политики, целесообразно направленной на сохранение образования и культуры. Мне неинтересно. Всё, чем я занимаюсь, мне вообще не интересно и не хочется это делать. Я это делаю только потому, что когда я на что-то соглашаюсь, я всегда это доделываю. Всё находится в очень плачевном уже состоянии, и скоро принесёт самые плохие плоды.
Я очень чётко понимаю, что я собой представляю как человек и как профессионал, что я умею, и что я не умею. Что я могу сделать, а что я не могу. Моя театральная судьба как нельзя точнее показывает, что я никогда не врал и никогда никого не обманывал. Я в отличие от своих коллег, не держался ни за одну из своих ролей, ни за своё положение. Потому что всё, что я в жизни достиг и получил, конечно, у этого есть большое количество труда моего и выдающихся педагогов, но у этого есть самое главное - божественное провидение. Мне эту профессию господь Бог просто опустил на меня. Я не могу сказать, что я хотел бы этим заниматься. Мне нравится балет как действо - мне не нравится балет как работа. Это очень тяжелая физически насыщенная работа. Закончив танцевать, я сказал: «Никогда больше не пошевелю даже ресницей». Потому что я не приемлю физический труд вообще. Как я стал артистом балета, мне непонятно! С моей-то ненавистью к движению. Я не только Нине Мозер сказал: «Забери меня в фигурное катание». Я честно подошёл к Антону Златопольскому, с которым я очень дружу (это один из крупных чиновников на ВГТРК), и сказал: «Антон, я готов читать даже прогноз погоды». Я с большим удовольствием поменяю профессию. Когда я сказал, что я прекращаю танцевать, все, кто меня окружал, мне не поверили: «Ты не сможешь без этого жить». Если честно, я сам думал, что у меня будет ломка, я сам ждал, ну когда же у меня задрожит глазное дно и польётся слеза? Ни одной секунды».

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