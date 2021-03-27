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Сергей Жигунов женился в третий раз

27 марта
2021 год

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27 марта 2021
В октябре прошлого года Сергей Жигунов объявил о своём разводе с Верой Новиковой, опубликовав фотографию свидетельства о расторжении брака в своём Инстаграме. Новость послужила поводом для пересудов о новом романе актёра с журналисткой Викторией Ворожбит, слухи о котором появились за несколько месяцев до развода.

Сергей Жигунов женился в третий раз
фото: Сергей и Виктория

Ни Сергей, ни Виктория эти слухи не комментировали и никаким образом не обнаруживали свои отношения до настоящего времени. А сегодня 46-летняя Виктория и 58-летний Сергей рассказали своим подписчикам в Инстаграме о свадьбе.

Сергей Жигунов женился в третий раз
фото: Свадьба Сергея и Виктории

Сергей Жигунов женился в третий раз
фото: Свадьба Сергея и Виктории

За день до этого Жигунов спровоцировал слухи о женитьбе, выложив в Инстаграме фотографию своей правой руки, на безымянном пальце которой вновь появилось кольцо.
Многие подписчики Сергея обратили внимание на внешнее сходство его новой супруги с Анастасией Заворотнюк, которая сыграла немаловажную роль в жизни артиста.

Сергей Жигунов женился в третий раз
фото: Виктория Ворожбит

Сергей Жигунов женился в третий раз
фото: Сергей и Анастасия Заворотнюк

Именно из-за романа с Заворотнюк Жигунов развёлся с Верой Новиковой после 22 лет брака. Отношения Сергея с Анастасией продлились два года, пока актриса не встретила своего будущего мужа Петра Чернышева. Меньше чем через год после расставания с Заворотнюк Жигунов вновь воспылал любовью к Новиковой и они поженились во второй раз, чтобы прожить ещё 11 лет вместе.

Сергей Жигунов женился в третий раз
фото: Сергей с Верой Новиковой

До брака с Жигуновым Виктория Ворожбит была замужем за бизнесменом Виктором Сухановым, о тяжелом, полном имущественных споров разводе с которым она подробно писала в своём Инстаграме.
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