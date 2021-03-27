Сергей Жигунов женился в третий раз

В октябре прошлого года
Сергей Жигунов
объявил о своём разводе с
Верой Новиковой
,
опубликовав фотографию свидетельства о расторжении брака в своём Инстаграме
. Новость послужила поводом для пересудов о новом романе актёра с журналисткой
Викторией Ворожбит
, слухи о котором появились за несколько месяцев до развода.
фото: Сергей и Виктория
Ни Сергей, ни Виктория эти слухи не комментировали и никаким образом не обнаруживали свои отношения до настоящего времени.
А сегодня 46-летняя Виктория и 58-летний Сергей рассказали своим подписчикам в Инстаграме о свадьбе
.
фото: Свадьба Сергея и Виктории
фото: Свадьба Сергея и Виктории
За день до этого Жигунов спровоцировал слухи о женитьбе,
выложив в Инстаграме фотографию своей правой руки, на безымянном пальце которой вновь появилось кольцо
.
Многие подписчики Сергея обратили внимание на внешнее сходство его новой супруги с
Анастасией Заворотнюк
, которая сыграла немаловажную роль в жизни артиста.
фото: Виктория Ворожбит
фото: Сергей и Анастасия Заворотнюк
Именно из-за романа с Заворотнюк Жигунов развёлся с Верой Новиковой после 22 лет брака. Отношения Сергея с Анастасией продлились два года, пока актриса не встретила своего будущего мужа
Петра Чернышева
. Меньше чем через год после расставания с Заворотнюк Жигунов вновь воспылал любовью к Новиковой и они поженились во второй раз, чтобы прожить ещё 11 лет вместе.
фото: Сергей с Верой Новиковой
До брака с Жигуновым Виктория Ворожбит была замужем за бизнесменом Виктором Сухановым, о тяжелом, полном имущественных споров разводе с которым
она подробно писала в своём Инстаграме
.
обсуждение >>