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«В меня часто летят камни»: Стася Милославская о немотивированной агрессии людей

27 марта
2021 год

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27 марта 2021
Почётная должность «приглашённого редактора» издания «Hello!» в марте 2021 года досталась актрисе Стасе Милославской. Сообразно этому званию, актриса еженедельно делится мыслями и воспоминаниями в своих авторских колонках. В одной из таких колонок Стася затронула тему позитивного отношения к телу и выразила надежду на то, что когда-нибудь словосочетание «стандарты красоты» станет никому не понятным анахронизмом. Мы привыкли думать, что на людей с лишним весом постоянно сыпется критика окружающих. Но Стасин опыт показывает, что даже худенькие девушки не могут избежать критики, агрессии и непрошеных советов со стороны незнакомых людей.

«В меня часто летят камни»: Стася Милославская о немотивированной агрессии людей

«Красота в глазах смотрящего. Я хочу, чтобы однажды выражение «стандарты красоты» исчезло навсегда. Вообще жду тот день, когда все друг от друга отстанут и займутся своей жизнью. В меня очень часто летят камни: говорят, что я болезненно худая, изнуряю себя диетами и — самое главное — ещё и пропагандирую это.

Одно время я пыталась доказать каждому подобному критику, что у меня просто такая конституция, метаболизм, гены, я абсолютно здорова, ем чаще трёх раз в день и ни в чем себе не отказываю. Сейчас я перестала кому-то что-то объяснять. Надоело тратить на это свою энергию и время.

Больше всего меня поражают люди, которые пишут (подчёркиваю — пишут, сказать такое у них смелости не хватило бы), что я тощая, страшная и все подобные эпитеты. Конечно, одно время в меня это сильно попадало. Было больно. Какая-то вселенская несправедливость, думала я. Вроде живешь себе живешь, никого не трогаешь, как и все: делишься какими-то фотографиями, а к тебе на страницу приходят люди и начинают писать обидные вещи. Я уверена в том, что здоровый счастливый человек никогда в трезвом уме не пойдёт писать негативные комментарии незнакомому человеку, пускай и публичному. Это удел слабых, обиженных и неудовлетворённых своей жизнью людей. Им надо не в комментарии в Инстаграме идти, а к врачу, к сожалению. Так что корни у этого явления лежат очень глубоко. И ведь у этих людей есть ещё и потрясающий, словно оправдывающий их аргумент: "Ты публичная личность — терпи”.

«В меня часто летят камни»: Стася Милославская о немотивированной агрессии людей

Пару раз меня прорывало, я писала на эту тему длинный текст в блоге, но ситуация не менялась. А если ты не можешь изменить ситуацию — меняй отношение к ней. Так я в итоге и сделала.

Я люблю себя (очень), люблю своё тело, каждую косточку, складочку (и такие есть), каждый изгиб. Бывает такое, что я засматриваюсь на каких-то спортивных девушек, с рельефной фигурой, высоким ростом и формами — и про себя думаю "какой красивый пресс". Но это не вызывает во мне чувства злости, зависти, я не начинаю копаться в себе, комплексовать, не перестаю себя любить — я лишь восхищаюсь ими.
Я призываю к внимательному отношению к своему телу. А еще я за то, чтобы все друг от друга отстали, я — за здоровый бодипозитив. Без навязывания и агрессии. Я вообще за мир».
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«В меня часто летят камни»: Стася Милославская о немотивированной агрессии людей фотографии
«В меня часто летят камни»: Стася Милославская о немотивированной агрессии людей фотографии
«В меня часто летят камни»: Стася Милославская о немотивированной агрессии людей фотографии
«В меня часто летят камни»: Стася Милославская о немотивированной агрессии людей фотографии
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