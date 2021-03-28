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«Я звонил, Дима не брал трубку»: Сергей Рост рассказал о разрыве с Нагиевым

28 марта
2021 год

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28 марта 2021
56-летний Сергей Рост стал героем нового выпуска передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека». В студии программы Сергей рассказал о своём детстве, актёрском призвании, семье и об отношениях с Дмитрием Нагиевым. В частности, Сергей воссоздал события 2003-2004 годов, в результате которых закончились его плодотворное сотрудничество и близкая дружба с Нагиевым.

«Я звонил, Дима не брал трубку»: Сергей Рост рассказал о разрыве с Нагиевым

О знакомстве с Нагиевым

«Мы же встретились после поступления в театральный, нас послали всех помогать в колхоз дёргать редиску, репу, морковку. Дима немножко опоздал, загулял, появился на грядке в каком-то красивом плаще джинсовом, туфлях сверкающих с длинными закручивающимися носами, в очках, с длинными волосами…Я подумал: Господи, мажор какой-то странный. А он увидел, что вокруг меня толпа какая-то, я что-то там рассказываю. И конечно его это раздражило, потому что каждый, когда поступает в театральный, думает, что он - альфа-самец, он самый главный. И там было несколько человек, включая Нагиева, с которыми мы объединились и стали дружить. Мы дружили с колхозной грядки, что называется. Выпивали, обсуждали будущие планы, импровизировали, ходили вместе в баню и попадали в разные переделки.
Дима когда выпивал, его тянуло больше всех остальных на приключения. У него окончательно отключалась та часть мозга, которая отвечала за самосохранение, и он смело шёл вперед и к кому-то приставал по любому поводу. Особенно любил приставать к девушкам, не замечая, что рядом с ними здоровые такие ребята. Ну и дальше мы естественно вступали в бой, мы же одна команда. Больше всего, на моей памяти, доставалось Диме - потому что он первый получал, а потом мы уже подбегали. Ему несколько раз ломали нос. Насколько я знаю, он делал операцию на нос, чтобы ему вставили обратно все эти перегородки, и сейчас у него с носом всё хорошо».

«Я звонил, Дима не брал трубку»: Сергей Рост рассказал о разрыве с Нагиевым

О зарождении шоу «Осторожно, модерн!»

«После театрального института я прошёл конкурсный отбор и поступил работать на радиодиджеем . Когда я уже стал популярным диджеем, мы работали с Димой на радио «Модерн», были звёздами этого радио. Тогда появилась идея: чтобы ещё популярнее стала радиостанция, хорошо бы, чтобы её лидеры показывались по телевидению. Для этого нужна была какая-то программа. Мы не знали, что это будет за программа, как она должна выглядеть, но начали снимать. Нас познакомили с молодым гениальным режиссёром Анной Пармас, с которой я до сих пор дружу. Мы начали пробовать. Сначала это было нечто похожее на MTV. А потом начали с Димой делать смешные скетчи и пародии на какие-то фильмы. Первый раз это была пародия на фильм про Шерлока Холмса и собаку Баскервилей. Все сказали, что это гениально. Первые две программы мы почти на 90 процентов импровизировали. А потом уже было так: мы с Анной сидели дома пили чай и писали, до тех пор пока нам обоим не понравится. С этим сценарием шли на съёмочную площадку и показывали Дмитрию, который приезжал. Вот так и началось. Внезапно нас показали на каком-то канале, который транслировался только в нескольких районах Петербурга, и тут же подскочил рейтинг канала. После этого на нас начали смотреть уже более серьёзные каналы, и за нас началась борьба между ТНТ и СТС».

«Я звонил, Дима не брал трубку»: Сергей Рост рассказал о разрыве с Нагиевым

О разрыве с Нагиевым

«Мне казалось, что у нас хорошая мужская дружба, я очень любил Диму и ценил его. То. что мы вместе работали, я даже работой не называл. Хотя порой мы могли начать снимать в 8 утра, а закончить в 2-3 ночи. И я даже этого не ощущал, потому что это было такое счастье. Это были счастливые дни, и мне казалось, что это никогда не кончится. Но потом что-то произошло. Я не знаю, что. Может быть, кто-то наговорил Диме, или у него самого такая идея в голове зародилась. Но однажды он решил, что лучше ему дальше развиваться одному. Молодость. амбиции - всё понятно. Но мне было это очень-очень жалко, потому что я в тот момент понимал, что наш дуэт был самым популярным в стране, и нас очень любили. Может быть, Диму раздражало, что нас не воспринимали по одиночке, а только вдвоем. Меня это не раздражало, а наоборот радовало. Мне до сих пор кажется ,что можно было развиваться и сольно, и в то же время делать какие-то совместные проекты. У нас же было ещё прекрасное шоу Однажды вечером, одно из лучших, на мой взгляд, шоу на телевидении того времени.
Есть люди, которые могут в своей жизни переступить через что-то и пойти дальше. Не тяготиться этим багажом. И могут просчитать свои шаги на много лет вперед. Я вот не такой человек. Я не могу сказать другу или подруге: Знаешь, ты мне больше не нужен, я всё, что хотел, получил и теперь должен дальше идти. Дима как-то сказал: Нельзя дружить с тем, с кем работаешь. Такой вот постулат выдал. Я тогда не обратил на это внимание, думал, что это шутка. А сейчас, честно говоря, я не вижу вокруг него друзей. Только люди, которые с ним работают.
К сожалению, у нас не получился с ним прямой мужской разговор. То есть, он мне всё намекал, намекал. А потом пришёл его посланник и сказал, что у Димы с нового года вот такая мысль про сольное плавание. Разговора не состоялось. Я звонил, Дима не брал трубку, я писал сообщения, он не ответил. Всё, у меня тоже есть предел гордости и я не буду навязываться. Другое дело, что были минуты ещё за год до того как мы расстались, когда он в первый раз об этом объявил. Что он хочет уйти в свободное плавание. И тогда мы всей группой - и я, и Анна Пармас - просили его этого не делать. И тогда он остался, мы забыли про этот разговор, но через год, видимо, это у него окончательно оформилось в голове.
Я, конечно, много раз думал: Не обидел ли я его чем-то? Нет, не обидел. У людей творческих, а Дима, безусловно, очень творческий человек, работает здорово фантазия. Достаточно плохой погоды, не того взгляда или ещё чего-то, чтобы человек насторожился и задумался. Один раз ему как-то во сне приснилось, что я ему что-то сказал и чем-то его обидел. И он целый день со мной не разговаривал. Я пытался весь день понять, что случилось. И только потом он мне признался, что ему что-то там приснилось».

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«Я звонил, Дима не брал трубку»: Сергей Рост рассказал о разрыве с Нагиевым фотографии
«Я звонил, Дима не брал трубку»: Сергей Рост рассказал о разрыве с Нагиевым фотографии
«Я звонил, Дима не брал трубку»: Сергей Рост рассказал о разрыве с Нагиевым фотографии
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