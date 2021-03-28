Рената Литвинова взяла на себя заботу о дочери Ефремова

В начале программы Анна-Мария попросила ведущих и гостей обращаться к ней только в мужском роде и называть АМ (Аэм) Тиллмари. По словам АМ, отец положительно отнесся к его желанию стать мужчиной. До аварии АМ жил с отцом и учился на филолога в одном из московских вузов. Сейчас огромную поддержку ему оказывает крёстная мать Рената Литвинова.
фото: Анна-Мария Ефремова и Рената Литвинова
«Рената переводит мне 40 тысяч. Встречаемся с ней раз в две недели. Если чего-то не хватает, то я ей докладываю. Но у меня нет особых требований, я предпочитаю одеваться в секондах, предпочитаю покупать продукты средней ценовой категории. Квартирные счета оплачивает Софья, пятая жена папы, у меня с ней тоже хорошие отношения. Раньше меня обеспечивал отец», — сказал герой передачи.
Сейчас АМ принял решение оставить обучение в университете, так как увлекся программированием. Рената Литвинова поддержала его в этом рвении и стала оплачивать курсы.
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