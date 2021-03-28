«Балерин превращают в проституток»: Анастасия Волочкова о домогательствах в Большом театре

По словам Цискаридзе, практика домогательств, шантажа и обмена ролей на интимные отношения чрезвычайно распространена в Большом театре - якобы, «ни один артист не выходит на сцену без этого». Слова коллеги подтвердила и бывшая прима Анастасия Волочкова. Она заявила, что девочек-балерин «превращают в проституток». По словам Анастасии, началось это еще в начале 2000-х, когда она была уволена из театра и выиграла против него суд.
«И уже тогда я стала заложницей той ситуации, когда в репертуарную политику Большого театра стали вмешиваться деньги. Толстосумы приходили и говорили: «Вот эта мне дала, и она будет танцевать, а эта не дала — гоните ее. После того, как мне удалось выиграть в суде у Большого театра, девочки из кордебалета рассказывали, какой в театре творится ужас и кошмар. Олигархическая тусовка во главе с Анатолием Иксановым (бывшим гендиректором Большого театра) устраивала званые вечера, снимая дворцы и в Лондоне, и в Париже. Администрация театра загоняла балерин на эти тусовки, предупреждая, что у банкета будет «продолжение», и им предстоит обслуживать этих мужиков в постели. Когда девочки отказывались, их отстраняли от партий и ролей», - рассказала Волочкова.
Анастасия не раз просила коллег обнародовать эту информацию и положить конец беспределу. Однако артистки боялись. «Если руководство театра превратило артистов в беспомощных, трусливых и загнанных рабов, то мы это все можем наблюдать в качестве исполнения», — подчеркнула балерина.
Волочкова рассказала, что тоже сталкивалась с домогательствами со стороны бывшего руководителя балетной труппы Мариинского театра и нынешнего руководителя балетной труппы Большого Махара Вазиева. По словам балерины, он выставил ей условия «личного и финансового характера».
«Мне было 18 лет, я не хотела с такого момента начинать свой путь и ответила отказом. Этот человек пытался превратить мою жизнь в кошмар. Затем он поехал в Милан и возглавил там группу балета. И за то, что он приставал к балеринам там, профсоюз не допустил такого беспредела и выгнал его из театра. Ну а сейчас он пришел разваливать труппу Большого театра. Я уже рассказывала журналистам, как Вазиев подгонял девочек олигархам, построившим специальный отель (назовем его «бордель»)».
фото: Анастасия Волочкова и Николай Цискаридзе
Анастасия добавила, что они с Цискаридзе застали в Большом театре период руководства Юрия Григоровича. По ее словам, тогда там «царила действительно творческая атмосфера и не было проституции».
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