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«Балерин превращают в проституток»: Анастасия Волочкова о домогательствах в Большом театре

28 марта
2021 год

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28 марта 2021
В недавнем интервью Николай Цискаридзе обвинил бывшего руководителя труппы Большого театра Сергея Филина в преследовании и издевательствах над артисткой Анжелиной Воронцовой. После скандала балерине пришлось покинуть театр.

«Балерин превращают в проституток»: Анастасия Волочкова о домогательствах в Большом театре
фото: Николай Цискаридзе и Анжелина Воронцова

По словам Цискаридзе, практика домогательств, шантажа и обмена ролей на интимные отношения чрезвычайно распространена в Большом театре - якобы, «ни один артист не выходит на сцену без этого». Слова коллеги подтвердила и бывшая прима Анастасия Волочкова. Она заявила, что девочек-балерин «превращают в проституток». По словам Анастасии, началось это еще в начале 2000-х, когда она была уволена из театра и выиграла против него суд.

«Балерин превращают в проституток»: Анастасия Волочкова о домогательствах в Большом театре

«И уже тогда я стала заложницей той ситуации, когда в репертуарную политику Большого театра стали вмешиваться деньги. Толстосумы приходили и говорили: «Вот эта мне дала, и она будет танцевать, а эта не дала — гоните ее. После того, как мне удалось выиграть в суде у Большого театра, девочки из кордебалета рассказывали, какой в театре творится ужас и кошмар. Олигархическая тусовка во главе с Анатолием Иксановым (бывшим гендиректором Большого театра) устраивала званые вечера, снимая дворцы и в Лондоне, и в Париже. Администрация театра загоняла балерин на эти тусовки, предупреждая, что у банкета будет «продолжение», и им предстоит обслуживать этих мужиков в постели. Когда девочки отказывались, их отстраняли от партий и ролей», - рассказала Волочкова.

Анастасия не раз просила коллег обнародовать эту информацию и положить конец беспределу. Однако артистки боялись. «Если руководство театра превратило артистов в беспомощных, трусливых и загнанных рабов, то мы это все можем наблюдать в качестве исполнения», — подчеркнула балерина.

Волочкова рассказала, что тоже сталкивалась с домогательствами со стороны бывшего руководителя балетной труппы Мариинского театра и нынешнего руководителя балетной труппы Большого Махара Вазиева. По словам балерины, он выставил ей условия «личного и финансового характера».

«Мне было 18 лет, я не хотела с такого момента начинать свой путь и ответила отказом. Этот человек пытался превратить мою жизнь в кошмар. Затем он поехал в Милан и возглавил там группу балета. И за то, что он приставал к балеринам там, профсоюз не допустил такого беспредела и выгнал его из театра. Ну а сейчас он пришел разваливать труппу Большого театра. Я уже рассказывала журналистам, как Вазиев подгонял девочек олигархам, построившим специальный отель (назовем его «бордель»)».

«Балерин превращают в проституток»: Анастасия Волочкова о домогательствах в Большом театре
фото: Анастасия Волочкова и Николай Цискаридзе

Анастасия добавила, что они с Цискаридзе застали в Большом театре период руководства Юрия Григоровича. По ее словам, тогда там «царила действительно творческая атмосфера и не было проституции».
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«Балерин превращают в проституток»: Анастасия Волочкова о домогательствах в Большом театре фотографии
«Балерин превращают в проституток»: Анастасия Волочкова о домогательствах в Большом театре фотографии
«Балерин превращают в проституток»: Анастасия Волочкова о домогательствах в Большом театре фотографии
«Балерин превращают в проституток»: Анастасия Волочкова о домогательствах в Большом театре фотографии
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