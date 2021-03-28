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33-летняя Хилари Дафф стала мамой в третий раз

28 марта
2021 год

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28 марта 2021
24 марта в семье Хилари Дафф случилось пополнение. Актриса родила дочь, которую назвали Мэй Джеймс Бэйр. Об этом Хилари сообщила в Инстаграме, а также опубликовала фото, сделанные во время родов.

33-летняя Хилари Дафф стала мамой в третий раз

«Мэй Джеймс Бэйр. Мы любим тебя, красавица. 24.03.2021», - подписала снимки актриса.

Актриса выбрала домашние роды в воде, что сейчас очень популярно в США. Ее муж – музыкант Мэтью Кома – также принимал участие в родах и поддерживал супругу.

Малышка стала вторым общим ребенком для Дафф и Комы. Они поженились в конце 2019-го, однако за год до свадьбы у них родилась дочь Бэнкс Вайолет Бэйр. Также у актрисы есть сын Лука от первого брака с игроком НХЛ Майка Комри.

33-летняя Хилари Дафф стала мамой в третий раз
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33-летняя Хилари Дафф стала мамой в третий раз фотографии
33-летняя Хилари Дафф стала мамой в третий раз фотографии
33-летняя Хилари Дафф стала мамой в третий раз фотографии
33-летняя Хилари Дафф стала мамой в третий раз фотографии
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