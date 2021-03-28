33-летняя Хилари Дафф стала мамой в третий раз

24 марта в семье Хилари Дафф
случилось пополнение. Актриса родила дочь, которую назвали Мэй Джеймс Бэйр. Об этом Хилари сообщила в Инстаграме, а также опубликовала фото, сделанные во время родов.
«Мэй Джеймс Бэйр. Мы любим тебя, красавица. 24.03.2021»
, - подписала снимки актриса.
Актриса выбрала домашние роды в воде, что сейчас очень популярно в США. Ее муж – музыкант Мэтью Кома
– также принимал участие в родах и поддерживал супругу.
Малышка стала вторым общим ребенком для Дафф и Комы. Они поженились в конце 2019-го, однако за год до свадьбы у них родилась дочь Бэнкс Вайолет Бэйр. Также у актрисы есть сын Лука от первого брака с игроком НХЛ Майка Комри
.
обсуждение >>