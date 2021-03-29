Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Деконструкция «Остров»
Кино-Театр.ру мобильное меню

Маруся Климова рассказала о болезненном расставании с возлюбленным и желании иметь детей

29 марта
2021 год

Лайфстайл >>
29 марта 2021
Звезда сериалов «Мылодрама» и «Аль-Капотня» Маруся Климова в одном из недавних интервью рассказала о болезненном расставании со своим молодым человеком, с которым была в отношениях более 8 лет.

Маруся Климова рассказала о болезненном расставании с возлюбленным и желании иметь детей

По словам актрисы, основным мотивом разрыва стали разные взгляды на будущее. Её возлюбленный не хотел идти на более серьезный шаг и заводить семью.

«Если бы мой молодой человек хотел семью, детей, я бы не ушла. Но мы были вместе восемь лет, а такого желания у него так и не возникло… Мы расставались на полгода, потом я снова вернулась. Думала, что он все-таки передумает насчет детей. Не передумал. А я не готова была больше терять время в таких отношениях», - сказала Маруся.

Климова призналась, что сейчас она переживает непростой период в своей жизни. Однако актриса понимает, что этот тяжелый шаг ей был необходим.

Маруся Климова рассказала о болезненном расставании с возлюбленным и желании иметь детей

«Конечно, я не робот, мне тяжело. Это было непростым решением. Ведь мы не скандалили, не ругались. Он очень важный человек в моей жизни, мы с ним как друзья, как брат с сестрой. Наверное, в Москве у меня нет человека ближе. Но что делать, насильно мил не будешь… Может, жизнь таким образом мудро распорядилась, дала возможность понять саму себя. И это необходимое испытание, шаг, который нужно сделать, чтобы в конце концов встретить своего мужчину… Сейчас мне нужен человек, который бы сказал: «Да, я хочу семью». Надеюсь, что такие мужики еще существуют», - сказала актриса.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
развод/расставание
персоны
Маруся Климова
фильмы
Аль-капотняМылодрама

фотографии >>
Маруся Климова рассказала о болезненном расставании с возлюбленным и желании иметь детей фотографии
Маруся Климова рассказала о болезненном расставании с возлюбленным и желании иметь детей фотографии
Маруся Климова рассказала о болезненном расставании с возлюбленным и желании иметь детей фотографии
Маруся Климова рассказала о болезненном расставании с возлюбленным и желании иметь детей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Остров»

Скорбим

Лиана Жвания
25 марта ушла из жизни актриса Лиана Жвания.
Ян Янакиев
24 марта ушёл из жизни актёр Ян Янакиев.
Светлана Меньшикова
23 марта ушла из жизни актриса Светлана Меньшикова.

День рождения >>

Вадим Андреев
Кирилл Каганович
Светлана Колпакова
Ирина Мельник
Полина Райкина
Анатолий Салимоненко
Ирина Старшенбаум
Андрей Толубеев
Геннадий Юхтин
Винченцо Амато
Ядвига Анджеевская
Адрианна Беджиньская
Марк Бёрнс
Уоррен Битти
Жан-Клод Бриали
Джейсон Доринг
все родившиеся 30 марта >>

Афиша кино >>

Вспомнить всё
боевик, научная фантастика
США, 1990
Маша
драма, криминальный фильм
Россия, 2020
Майор Гром: Чумной доктор
боевик, приключения
Россия, 2021
Леонид Агутин. Cosmo life
музыкальный фильм
Куба, Мексика, Россия, США, Франция, 2020
Помогите, я уменьшил свою училку!
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австрия, Германия, 2015
Пришелец из Сказки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Польша, 2019
Ученик экзорциста
фильм ужасов
США, 2020
В ринге только девушки
боевик, драма, комедия, спортивный фильм
США, 2020
Дино Дана
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2020
Исход
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2021
После Чернобыля
детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
Россия, США, Украина, 2014, 2021
Розовое облако
драма, научная фантастика, притча
Бразилия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен