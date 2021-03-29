Маруся Климова рассказала о болезненном расставании с возлюбленным и желании иметь детей

Звезда сериалов «Мылодрама»
и «Аль-Капотня» Маруся Климова
в одном из недавних интервью рассказала о болезненном расставании со своим молодым человеком, с которым была в отношениях более 8 лет.
По словам актрисы, основным мотивом разрыва стали разные взгляды на будущее. Её возлюбленный не хотел идти на более серьезный шаг и заводить семью.
«Если бы мой молодой человек хотел семью, детей, я бы не ушла. Но мы были вместе восемь лет, а такого желания у него так и не возникло… Мы расставались на полгода, потом я снова вернулась. Думала, что он все-таки передумает насчет детей. Не передумал. А я не готова была больше терять время в таких отношениях»
, - сказала Маруся.
Климова призналась, что сейчас она переживает непростой период в своей жизни. Однако актриса понимает, что этот тяжелый шаг ей был необходим.
«Конечно, я не робот, мне тяжело. Это было непростым решением. Ведь мы не скандалили, не ругались. Он очень важный человек в моей жизни, мы с ним как друзья, как брат с сестрой. Наверное, в Москве у меня нет человека ближе. Но что делать, насильно мил не будешь… Может, жизнь таким образом мудро распорядилась, дала возможность понять саму себя. И это необходимое испытание, шаг, который нужно сделать, чтобы в конце концов встретить своего мужчину… Сейчас мне нужен человек, который бы сказал: «Да, я хочу семью». Надеюсь, что такие мужики еще существуют»
, - сказала актриса.
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