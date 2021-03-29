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Лариса Гузеева завела аккаунт в ТикТоке

29 марта
2021 год

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29 марта 2021
61-летняя Лариса Гузеева стала одной из судей в программе «ТикТок талант» на канале «Пятница!». Чтобы не отставать от своих молодых коллег по шоу, актриса завела аккаунт в ТикТоке и уже выпустила первое видео. Дебютировать на этой ультрамодной платформе актрисе помог популярный тиктокер Даня Милохин.

Лариса Гузеева завела аккаунт в ТикТоке

В коротком 10-секундном видео сам Милохин появляется, сидя на коленях у Гузеевой. Благодаря этому ролику за день на аккаунт актрисы подписались более 90 тысяч человек. Сам дебютный ролик набрал почти 3 миллиона просмотров.

Лариса Гузеева завела аккаунт в ТикТоке

В шоу «ТикТок талант» Гузеева будет оценивать способности молодых людей, которые мечтают стать известными блогерами. В ходе программы будут выбраны 12 финалистов, которые смогут приехать в Москву и забрать миллион рублей.
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Лариса Гузеева завела аккаунт в ТикТоке фотографии
Лариса Гузеева завела аккаунт в ТикТоке фотографии
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