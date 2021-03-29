Лариса Гузеева завела аккаунт в ТикТоке

61-летняя Лариса Гузеева
стала одной из судей в программе «ТикТок талант» на канале «Пятница!». Чтобы не отставать от своих молодых коллег по шоу, актриса завела аккаунт в ТикТоке и уже выпустила первое видео
. Дебютировать на этой ультрамодной платформе актрисе помог популярный тиктокер Даня Милохин
.
В коротком 10-секундном видео сам Милохин появляется, сидя на коленях у Гузеевой. Благодаря этому ролику за день на аккаунт актрисы подписались более 90 тысяч человек. Сам дебютный ролик набрал почти 3 миллиона просмотров.
В шоу «ТикТок талант» Гузеева будет оценивать способности молодых людей, которые мечтают стать известными блогерами. В ходе программы будут выбраны 12 финалистов, которые смогут приехать в Москву и забрать миллион рублей.
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