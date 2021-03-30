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30 марта 2021
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Опять 90-е: Аня Чиповская, Владимир Мишуков и Юлия Снигирь
Опять 90-е: Аня Чиповская, Владимир Мишуков и Юлия Снигирь
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30 марта 2021
28 марта в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера драмы режиссера
Анастасии Пальчиковой
«Маша»
,
участвовавшая в конкурсной программе фестиваля «Кинотавр» - 2020
. Картину зрителям представили актёры
Аня Чиповская
,
Полина Гухман
,
Ольга Федотова
и другие.
фото: Полина Гухман, Анастасия Пальчикова и Аня Чиповская
фото: Аня Чиповская
фото: Анастасия Пальчикова
Среди гостей премьеры были замечены
Юлия Снигирь
,
Юлия Паршута
,
Владимир Мишуков
,
Нино Нинидзе
и
Максим Виторган
,
Чулпан Хаматова
,
Юра Борисов
,
Павел Табаков
и многие другие.
фото: Владимир Мишуков
фото: Юлия Паршута
фото: Юлия Снигирь
фото: Нино Нинидзе и Максим Виторган
фото: Чулпан Хаматова
фото: Юра Борисов с Анной Шевчук
фото: Павел Табаков
«Маша»
в прокате с 1 апреля 2021 года.
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