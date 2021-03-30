Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Опять 90-е: Аня Чиповская, Владимир Мишуков и Юлия Снигирь

30 марта
2021 год

Лайфстайл >>
30 марта 2021
28 марта в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера драмы режиссера Анастасии Пальчиковой «Маша», участвовавшая в конкурсной программе фестиваля «Кинотавр» - 2020. Картину зрителям представили актёры Аня Чиповская, Полина Гухман, Ольга Федотова и другие.

Опять 90-е: Аня Чиповская, Владимир Мишуков и Юлия Снигирь
фото: Полина Гухман, Анастасия Пальчикова и Аня Чиповская

Опять 90-е: Аня Чиповская, Владимир Мишуков и Юлия Снигирь
фото: Аня Чиповская

Опять 90-е: Аня Чиповская, Владимир Мишуков и Юлия Снигирь
фото: Анастасия Пальчикова

Среди гостей премьеры были замечены Юлия Снигирь, Юлия Паршута, Владимир Мишуков, Нино Нинидзе и Максим Виторган, Чулпан Хаматова, Юра Борисов, Павел Табаков и многие другие.

Опять 90-е: Аня Чиповская, Владимир Мишуков и Юлия Снигирь
фото: Владимир Мишуков

Опять 90-е: Аня Чиповская, Владимир Мишуков и Юлия Снигирь
фото: Юлия Паршута

Опять 90-е: Аня Чиповская, Владимир Мишуков и Юлия Снигирь
фото: Юлия Снигирь

Опять 90-е: Аня Чиповская, Владимир Мишуков и Юлия Снигирь
фото: Нино Нинидзе и Максим Виторган

Опять 90-е: Аня Чиповская, Владимир Мишуков и Юлия Снигирь
фото: Чулпан Хаматова

Опять 90-е: Аня Чиповская, Владимир Мишуков и Юлия Снигирь
фото: Юра Борисов с Анной Шевчук

Опять 90-е: Аня Чиповская, Владимир Мишуков и Юлия Снигирь
фото: Павел Табаков

«Маша» в прокате с 1 апреля 2021 года.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Кинотавр-2020: Хороша Маша, да не наша. Анна Чиповская любит и поет.
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Екатерина АрхароваАнна БегуноваЮра БорисовМаксим ВиторганСофья ВолодчинскаяОльга ГулевичПолина ГухманСветлана КамынинаАнжелика КаширинаКристина КаширинаНаталья КудряшоваРоман МаякинНаталья МеркуловаАлександр МизевВладимир МишуковНино НинидзеАнастасия ПальчиковаЮлия ПаршутаИрина РозановаЮлия СнигирьПавел ТабаковОльга ФедотоваЧулпан ХаматоваАнна ЧиповскаяАлексей ЧуповАнна Шевчук
фильмы
Маша

фотографии >>
Опять 90-е: Аня Чиповская, Владимир Мишуков и Юлия Снигирь фотографии
Опять 90-е: Аня Чиповская, Владимир Мишуков и Юлия Снигирь фотографии
Опять 90-е: Аня Чиповская, Владимир Мишуков и Юлия Снигирь фотографии
Опять 90-е: Аня Чиповская, Владимир Мишуков и Юлия Снигирь фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Лиана Жвания
25 марта ушла из жизни актриса Лиана Жвания.
Ян Янакиев
24 марта ушёл из жизни актёр Ян Янакиев.
Светлана Меньшикова
23 марта ушла из жизни актриса Светлана Меньшикова.

День рождения >>

Вадим Андреев
Кирилл Каганович
Светлана Колпакова
Ирина Мельник
Полина Райкина
Анатолий Салимоненко
Ирина Старшенбаум
Андрей Толубеев
Геннадий Юхтин
Винченцо Амато
Ядвига Анджеевская
Адрианна Беджиньская
Марк Бёрнс
Уоррен Битти
Жан-Клод Бриали
Джейсон Доринг
все родившиеся 30 марта >>

Афиша кино >>

Вспомнить всё
боевик, научная фантастика
США, 1990
Маша
драма, криминальный фильм
Россия, 2020
Майор Гром: Чумной доктор
боевик, приключения
Россия, 2021
Леонид Агутин. Cosmo life
музыкальный фильм
Куба, Мексика, Россия, США, Франция, 2020
Помогите, я уменьшил свою училку!
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австрия, Германия, 2015
Пришелец из Сказки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Польша, 2019
Ученик экзорциста
фильм ужасов
США, 2020
В ринге только девушки
боевик, драма, комедия, спортивный фильм
США, 2020
Дино Дана
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2020
Исход
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2021
После Чернобыля
детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
Россия, США, Украина, 2014, 2021
Розовое облако
драма, научная фантастика, притча
Бразилия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен