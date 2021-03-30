«Дед постоянно угрожал убить меня»: Шэрон Стоун рассказала о насилии со стороны родственника

В интервью американскому изданию The New Yorker Шэрон Стоун
рассказала, что испытала насилие со стороны собственного дедушки.
Недавно актриса делилась воспоминаниями о том, как подверглась харассменту на съёмках фильма
. На днях Стоун призналась, что в своей автобиографии описала, как испытывала домогательства со стороны родственника. Актриса не совсем хорошо помнит это, однако многое из случившегося ей удалось восстановить уже позже с помощью психотерапевта. Одно из ее самых ярких воспоминаний связано с тем, что на девочке, подвергшейся насилию, было ее платье, которое она носила в пять лет.
«На девочке в комнате было платье, в котором я ходила сдавать свой тест на коэффициент интеллекта, когда мне было пять лет. Что мы знаем, так это то, что для меня это был большой спусковой крючок, когда я увидела, как надругались над ребенком в моем платье. Не знаю — себя ли я видела в тот момент, или это была моя сестра? Я пришла к выводу, что насилие надо мной началось в очень-очень раннем возрасте».
По словам Шэрон, они с сестрой не обсуждали эту тему, потому что дед угрожал ей.
«Дед постоянно угрожал убить меня. Несмотря на то, что я жила в одной комнате со своей сестрой, я не могла с ней разговаривать».
Уже в наши дни, когда Шэрон и Келли вместе решили рассказать эту историю, они поделились своей идеей с мамой. Но мама скептически отнеслась к решению дочерей и не захотела поднимать эту тему. Лишь через некоторое время Келли все же удалось переубедить мать.
«Когда я закончила книгу, я три дня читала ее маме. У меня тогда был грипп, я лежала в постели. И как-то раз ко мне прилегла мама. У нас состоялся полуторачасовой разговор, который я записала. И в итоге мне пришлось переписать часть книги. Тогда я и решила посвятить книгу матери».
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