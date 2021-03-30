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«Я считаю, что решение, которое я приняла, самое лучшее»: Ирина Безрукова об отказе от аборта

30 марта
2021 год

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30 марта 2021
Ирина Безрукова стала героиней нового выпуска шоу «Судьба человека». Актриса рассказала о своем первом браке с Игорем Ливановым и отказе от аборта.

«Я считаю, что решение, которое я приняла, самое лучшее»: Ирина Безрукова об отказе от аборта

Ирина Безрукова вспомнила, как в начале своей карьеры получила предложение сняться в кино. Однако на момент приглашения на пробы она находилась на раннем сроке беременности, а режиссёр предлагал сделать ей аборт.

«А вы точно беременны? А вы решили наверняка?» — я замолчала. — Мне очень жаль, вы реально подходите на роль! Если вы примете еще какое-то решение, я буду рад вас видеть».

Безрукова отметила, что она сразу же приняла решение оставить ребенка, хотя и в кино ей тоже хотелось сняться.

«Эту роль сыграет любая другая актриса, а моего сына никто за меня не родит!»

Безрукова добавила, что ей с детства приходилось принимать решения за себя и остальных, хотя она мечтала, чтобы рядом находились сильные мужские плечи, на которые можно было бы спокойно переложить часть ответственности.

«Я считаю, что решение, которое я приняла, самое лучшее».


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обсуждение >>
№ 2
Екатерина Тулупова (Москва)   30.03.2021 - 11:29
Никогда бы не смогла прервать в себе жизнь. Не понимаю, как на это идут другие женщины. Других не осуждаю, но и не поддерживаю. читать далее>>
№ 1
Даша Лучик   30.03.2021 - 11:26
Странное, конечно, предложение, убить нерожденного человека ради роли.. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Я считаю, что решение, которое я приняла, самое лучшее»: Ирина Безрукова об отказе от аборта фотографии
«Я считаю, что решение, которое я приняла, самое лучшее»: Ирина Безрукова об отказе от аборта фотографии
«Я считаю, что решение, которое я приняла, самое лучшее»: Ирина Безрукова об отказе от аборта фотографии
«Я считаю, что решение, которое я приняла, самое лучшее»: Ирина Безрукова об отказе от аборта фотографии
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