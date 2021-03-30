«Я считаю, что решение, которое я приняла, самое лучшее»: Ирина Безрукова об отказе от аборта

Ирина Безрукова вспомнила, как в начале своей карьеры получила предложение сняться в кино. Однако на момент приглашения на пробы она находилась на раннем сроке беременности, а режиссёр предлагал сделать ей аборт.
«А вы точно беременны? А вы решили наверняка?» — я замолчала. — Мне очень жаль, вы реально подходите на роль! Если вы примете еще какое-то решение, я буду рад вас видеть».
Безрукова отметила, что она сразу же приняла решение оставить ребенка, хотя и в кино ей тоже хотелось сняться.
«Эту роль сыграет любая другая актриса, а моего сына никто за меня не родит!»
Безрукова добавила, что ей с детства приходилось принимать решения за себя и остальных, хотя она мечтала, чтобы рядом находились сильные мужские плечи, на которые можно было бы спокойно переложить часть ответственности.
«Я считаю, что решение, которое я приняла, самое лучшее».
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