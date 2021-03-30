Вуди Аллен ответил на обвинения в педофилии

Американский режиссер Вуди Аллен
ответил на обвинения в сексуальном насилии над приемной дочерью. Об этом сообщает USA Today
со ссылкой на эксклюзивное интервью канала CBS
.
Аллен отметил, что в обвинениях
со стороны Мии Фэрроу
не было логики.
«На первый взгляд, в этом не было никакой логики. Почему бы парень, который не получил ни одного обвинения за 57 лет жизни, вдруг оказался вовлечен в такое? Я не думал, что это потребует какого-то расследования».
Вуди Аллен заявил, что, хотя подозрения в педофилии и были абсурдными, они оказали значимое влияние на его репутацию кинематографиста.
«Они по-прежнему предпочитают цепляться хоть и не за идею, что я приставал к Дилан, но за вероятность, что я это делал. Ничто из того, что я когда-либо делал с Дилан, не может быть истолковано таким образом».
Аллен также настоял на своей невиновности. Интервью для телеканала CBS было записано летом прошлого года.
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