Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Вуди Аллен ответил на обвинения в педофилии

30 марта
2021 год

Лайфстайл >>
30 марта 2021
Американский режиссер Вуди Аллен ответил на обвинения в сексуальном насилии над приемной дочерью. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на эксклюзивное интервью канала CBS.

Вуди Аллен ответил на обвинения в педофилии

Аллен отметил, что в обвинениях со стороны Мии Фэрроу не было логики.

«На первый взгляд, в этом не было никакой логики. Почему бы парень, который не получил ни одного обвинения за 57 лет жизни, вдруг оказался вовлечен в такое? Я не думал, что это потребует какого-то расследования».

Вуди Аллен заявил, что, хотя подозрения в педофилии и были абсурдными, они оказали значимое влияние на его репутацию кинематографиста.

«Они по-прежнему предпочитают цепляться хоть и не за идею, что я приставал к Дилан, но за вероятность, что я это делал. Ничто из того, что я когда-либо делал с Дилан, не может быть истолковано таким образом».

Аллен также настоял на своей невиновности. Интервью для телеканала CBS было записано летом прошлого года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Он не имел права заниматься сексом с моими детьми»: Миа Фэрроу о Вуди Аллене
«Обвинять меня стало модно»: Вуди Аллен о звездах, отвернувшихся от него после обвинений в растлении приемной дочери
Поиск по меткам
конфликтоткровение
персоны
Вуди АлленМиа Фэрроу

фотографии >>
Вуди Аллен ответил на обвинения в педофилии фотографии
Вуди Аллен ответил на обвинения в педофилии фотографии
Вуди Аллен ответил на обвинения в педофилии фотографии
Вуди Аллен ответил на обвинения в педофилии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Нина Жернакова
28 марта ушла из жизни актриса Нина Жернакова.

День рождения >>

Вадим Андреев
Кирилл Каганович
Светлана Колпакова
Ирина Мельник
Полина Райкина
Анатолий Салимоненко
Ирина Старшенбаум
Андрей Толубеев
Геннадий Юхтин
Винченцо Амато
Ядвига Анджеевская
Адрианна Беджиньская
Марк Бёрнс
Уоррен Битти
Жан-Клод Бриали
Джейсон Доринг
все родившиеся 30 марта >>

Афиша кино >>

Вспомнить всё
боевик, научная фантастика
США, 1990
Маша
драма, криминальный фильм
Россия, 2020
Майор Гром: Чумной доктор
боевик, приключения
Россия, 2021
Леонид Агутин. Cosmo life
музыкальный фильм
Куба, Мексика, Россия, США, Франция, 2020
Помогите, я уменьшил свою училку!
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австрия, Германия, 2015
Пришелец из Сказки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Польша, 2019
Ученик экзорциста
фильм ужасов
США, 2020
В ринге только девушки
боевик, драма, комедия, спортивный фильм
США, 2020
Дино Дана
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2020
Исход
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2021
После Чернобыля
детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
Россия, США, Украина, 2014, 2021
Розовое облако
драма, научная фантастика, притча
Бразилия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен