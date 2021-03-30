Алексей Панин впервые рассказал, что у него четверо детей

Алексей Панин
стал героем нового выпуска «ДНК-шоу». В рамках проекта артист рассказал об отношениях с женщинами, свинг-клубах и алкогольной зависимости. Актер также признался, что у него есть четвертый ребенок.
Панин заявил, что «с детьми ему пора остановиться»
, ведь актёр случайно узнал от своих знакомых о рождении четвёртого ребёнка.
«С детьми мне точно надо остановиться! Два моих ребенка от разных женщин родились в один год и месяц, но с разницей в три дня. Я случайно узнал от знакомых, что у меня есть четвертый ребенок, потому что женщина, которая родила, не хотела, чтобы я чувствовал себя виноватым. Этот ребенок живет в другой семье, мы не говорим, что я ее отец».
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