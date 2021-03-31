«Мне очень больно и обидно»: Жена Петра Мамонова пожаловалась на Министерство культуры РФ

«Дорогие друзья!
Пишет вам жена Петра Николаевича.
В 2006 году, после выхода фильма П.Лунгина«Остров», я обратилась в Министерство Культуры РФ с просьбой о присвоении артисту Петру Мамонову звания "Заслуженного Артиста РФ". Получила отказ. Прошло 15 лет. На 70-летний юбилей артиста я вновь обратилась в Министерство Культуры с просьбой присвоения Петру Мамонову звания "Народного артиста РФ" и присвоения Ордена "За заслуги перед Отечеством IV степени" за вклад в культуру России. 24 марта 2021 года в Большом театре состоялось вручение наград и присвоение званий. Нас не пригласили. Мне очень больно и обидно. Хочу этой болью поделиться с вами. Жена Мамонова Ольга Ивановна».
В комментарии изданию «Daily Storm» депутат Госдумы Александр Шолохов объяснил, почему притязания Ольги Мамоновой не были исполнены. По словам Шолохова, инициатива о присуждении артисту звания должна исходить от людей, находящихся вне его семейного круга.
«Звание, вообще-то, присуждается не в семейном кругу. Есть определенный порядок. Поэтому если она возмущается, что это не было сделано каким-то чудесным образом — нужно помнить о процедурах представления к званию народного артиста. Они заключаются в том, что кто-то должен подать в Министерство культуры документы на присуждение Мамонову этого звания».
Шолохов напомнил о существовании списка артистов, наделённых правом подобной инициативы, и отметил, что супруга Мамонова не входит в этот перечень.
«Если данная инициатива не была проявлена, то претензии, прежде всего, не к Министерству культуры, которое само не может организовать процесс, а к товарищам по цеху. С ними он работает, концертирует, творит. И, соответственно, не получил от них такой поддержки», — подытожил Шолохов.
Первый зампред комитета Госдумы по культуре режиссёр Владимир Бортко попросил издание «Daily Storm» передать жене Мамонова, «чтобы она успокоилась». «А моя супруга возмущается тем, что мне не дали Государственную премию последний раз. Я её всячески успокаиваю. А она говорит: «Нет, не могу». Поэтому передайте жене Мамонова, чтобы она успокоилась», — заявил Бортко.
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