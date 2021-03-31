Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Мне очень больно и обидно»: Жена Петра Мамонова пожаловалась на Министерство культуры РФ

31 марта
2021 год

Лайфстайл >>
31 марта 2021
Супруга музыканта и актёра Петра Мамонова Ольга, воспользовавшись аккаунтом мужа в Фейсбуке, пожаловалась общественности на Министерство Культуры РФ. По словам Ольги, министерство более десяти лет игнорирует Мамонова, не желая присваивать ему звание «Заслуженного артиста».

«Мне очень больно и обидно»: Жена Петра Мамонова пожаловалась на Министерство культуры РФ
фото: Пётр Мамонов с женой Ольгой

«Дорогие друзья!
Пишет вам жена Петра Николаевича.
В 2006 году, после выхода фильма П.Лунгина «Остров», я обратилась в Министерство Культуры РФ с просьбой о присвоении артисту Петру Мамонову звания "Заслуженного Артиста РФ". Получила отказ. Прошло 15 лет. На 70-летний юбилей артиста я вновь обратилась в Министерство Культуры с просьбой присвоения Петру Мамонову звания "Народного артиста РФ" и присвоения Ордена "За заслуги перед Отечеством IV степени" за вклад в культуру России. 24 марта 2021 года в Большом театре состоялось вручение наград и присвоение званий. Нас не пригласили. Мне очень больно и обидно. Хочу этой болью поделиться с вами. Жена Мамонова Ольга Ивановна».

В комментарии изданию «Daily Storm» депутат Госдумы Александр Шолохов объяснил, почему притязания Ольги Мамоновой не были исполнены. По словам Шолохова, инициатива о присуждении артисту звания должна исходить от людей, находящихся вне его семейного круга.

«Мне очень больно и обидно»: Жена Петра Мамонова пожаловалась на Министерство культуры РФ

«Звание, вообще-то, присуждается не в семейном кругу. Есть определенный порядок. Поэтому если она возмущается, что это не было сделано каким-то чудесным образом — нужно помнить о процедурах представления к званию народного артиста. Они заключаются в том, что кто-то должен подать в Министерство культуры документы на присуждение Мамонову этого звания».

Шолохов напомнил о существовании списка артистов, наделённых правом подобной инициативы, и отметил, что супруга Мамонова не входит в этот перечень.

«Если данная инициатива не была проявлена, то претензии, прежде всего, не к Министерству культуры, которое само не может организовать процесс, а к товарищам по цеху. С ними он работает, концертирует, творит. И, соответственно, не получил от них такой поддержки», — подытожил Шолохов.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре режиссёр Владимир Бортко попросил издание «Daily Storm» передать жене Мамонова, «чтобы она успокоилась». «А моя супруга возмущается тем, что мне не дали Государственную премию последний раз. Я её всячески успокаиваю. А она говорит: «Нет, не могу». Поэтому передайте жене Мамонова, чтобы она успокоилась», — заявил Бортко.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
конфликтсоцсети
персоны
Владимир БорткоПавел ЛунгинПётр Мамонов
фильмы
Остров

фотографии >>
«Мне очень больно и обидно»: Жена Петра Мамонова пожаловалась на Министерство культуры РФ фотографии
«Мне очень больно и обидно»: Жена Петра Мамонова пожаловалась на Министерство культуры РФ фотографии
«Мне очень больно и обидно»: Жена Петра Мамонова пожаловалась на Министерство культуры РФ фотографии
«Мне очень больно и обидно»: Жена Петра Мамонова пожаловалась на Министерство культуры РФ фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Нина Жернакова
28 марта ушла из жизни актриса Нина Жернакова.

День рождения >>

Ромуалдс Анцанс
Геннадий Бортников
Ольга Дроздова
Олег Жаков
Дмитрий Козельский
Иван Мудров
София Стеценко
Ита Эвер
Марина Яковлева
Эйса Баттерфилд
Павел Круликовский
Мэтт Лантер
Даниэле Лиотти
Майкл Прейд
Дебби Рейнолдс
Отто Вильгельм Фишер
все родившиеся 1 апреля >>

Афиша кино >>

Вспомнить всё
боевик, научная фантастика
США, 1990
Маша
драма, криминальный фильм
Россия, 2020
Майор Гром: Чумной доктор
боевик, приключения
Россия, 2021
Пришелец из Сказки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Польша, 2019
Леонид Агутин. Cosmo life
музыкальный фильм
Куба, Мексика, Россия, США, Франция, 2020
Помогите, я уменьшил свою училку!
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австрия, Германия, 2015
Ученик экзорциста
фильм ужасов
США, 2020
В ринге только девушки
боевик, драма, комедия, спортивный фильм
США, 2020
Дино Дана
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2020
Исход
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2021
После Чернобыля
детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
Россия, США, Украина, 2021
Розовое облако
драма, научная фантастика, притча
Бразилия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен