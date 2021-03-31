«Костя был в шоке, очень не хотел»: Софья Эрнст о решении поступить в Школу-студию МХАТ

Для 32-летней Софьи Эрнст
, которая в разгар пандемии коронавирусной инфекции родила третьего ребёнка
, 2020-й год, несмотря на все стихийные и семейные обстоятельства, оказался плодотворным. В феврале 2021 года на экраны вышел фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер»
с её участием, а в начале марта на Первом канале состоялась премьера сериала «Угрюм-река»
, в котором Софья сыграла одну из ведущих ролей. В интервью журналу «OK!»
актриса рассказала о том, что предшествовало её карьере, и объяснила, почему Константин Эрнст
не поддерживал её решение поступить в Школу-студию МХАТ.
О фехтовании
«Меня мама [туда] отвела. Я была ужасно неспортивной, такая кругленькая, неловкая, неуклюжая. Папа страшно переживал из-за этого и хотел меня куда-то отправить. [Мне было] десять. Я занималась шпагой. Мой тренер в тот год только пришёл в нашу спортивную школу, поэтому из всех тренеров выбирал себе подопечных самым последним. Вот нас всех привели, стояла такая низкая скамейка, как во всех спортзалах, её надо было перепрыгнуть — я была не в состоянии. В итоге моему будущему тренеру достались одни отбросы: я неуклюжая да парень, как шпала, длинный... И вот я несколько лет училась делать выпад, потому что пятая точка меня перевешивала. Но мы с тренером подружились. Я была неглупой девочкой, так что в результате у меня всё получилось»
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О пользе экономического образования
«Ну, конечно, это всё родители. Сейчас думаю: если бы я могла отыграть назад, точно не выбрала бы экономическое образование, оно во мне мало отложилось. Я абсолютно не понимаю математическую часть этой науки. Во мне остались какие-то термины, но что за ними стоит, я не смогу объяснить. Но вот, например, маркетинг дает мне понимание каких-то процессов. Маркетинговые стратегии так встраиваются в нашу жизнь, что мы идем по уже заранее прописанной за нас программе. И знания в этой области порой освобождают меня от зависимости. Я не завишу от потребления, я довольно-таки свободна, я делаю выбор в пользу того, что мне действительно нужно. Не завишу от каких-то необдуманных трат, желаний — например, купить себе новинку в сфере моды, технологий или чего-то еще. Мне это не нужно, потому что я понимаю, что это лишь работа других людей, это их жизнь, и я от этого свободна»
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О запретных мечтах об актёрской карьере
«У меня прямо было предчувствие, что есть какое-то дело, которое меня очень сильно зовет. Я в детстве проигрывала роли сама с собой, когда меня укладывали спать, всё время я была в мечтах. Но я ходила мимо Театральной академии на Моховой, и мне казалось, что это что-то недостижимое. Я не могла себе позволить туда поступать, для меня эта тема была закрыта. А потом в один момент всё изменилось. Мы с друзьями были в «Симачёве», вышли покурить, Аня Чиповская начала читать стихи, я была в таком восторге, сказала ей тогда: «Ань, ну так круто, ты же актриса». Она мне сказала: «Ты тоже можешь быть актрисой, в чем проблема?» Так всё и началось. Я записалась на подготовительные курсы в Школу-студию МХАТ»
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О реакции Константина Эрнста на решение Софьи поступить в театральный
«Костя был в шоке, очень не хотел. Он надеялся, что я не поступлю, потом он надеялся, что я не выдержу ритма первых двух курсов, потом он надеялся, что первое материнство меня усмирит. Но когда меня не остановило и второе материнство, он махнул уже рукой и сказал: «Ну что же поделать, вот так вот мне не повезло». Оказалось, что у него всю жизнь была боязнь отношений с актрисой. Ему кажется, что это не подходящие для отношений женщины. Теперь ему приходится иметь с этим дело»
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