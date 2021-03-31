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Софья Эрнст рассказала о совмещении материнства и работы

31 марта
2021 год

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31 марта 2021
В мае 2020 года 32-летняя Софья Эрнст в третий раз стала мамой. Помимо новорождённого мальчика Софья и Константин Эрнст воспитывают двух дочерей пяти и трёх с половиной лет. Некоторым женщинам сложно совмещать работу и материнство, однако Софью на пути к воплощению своей мечты об актёрской карьере не останавливали ни беременности, ни неодобрение мужа, который с предубеждением относился к идее брака с актрисой. О своём подходе к материнству и воспитанию детей Софья рассказала в интервью изданию «OK!»

Софья Эрнст рассказала о совмещении материнства и работы

«Я вообще считаю, что есть какое-то странное суждение по отношению к материнству, что это какое-то ограничение — наоборот. Это новое поле возможностей, новое поле вдохновения, новое поле мотивации и силы женской. С каждым ребенком твои возможности растут. А дети, я настолько сильно верю, притягивают к себе именно тех людей, которые им нужны, няню например. И вообще, я же не заставляла их родиться именно в нашей семье. Есть миллионы других семей на нашей планете, а если вы выбрали нашу семью, то, пожалуйста, живите по нашим правилам. Я к своим детям отношусь как к взрослым людям. У меня есть перед ними ответственность, но и у них есть ответственность за свою жизнь изначально, с самого первого дня. Когда ты вот так воспринимаешь детей, они получаются изначально очень самодостаточными, и какое-то к ним очень большое доверие есть».

Софья Эрнст рассказала о совмещении материнства и работы

«Чем больше ребенок включен в принятие решения, тем ответственнее он растет, мне кажется. Если ребенок что-то хочет надеть, я никогда не буду спорить об этом, если это соответствует погоде, — единственное требование. Что он хочет есть, что он хочет смотреть, что он хочет читать, во что он хочет играть — это его выбор. Есть какие-то рамки, что в это время надо пойти лечь спать, или рамки, что нельзя перебивать взрослых, если это не очень срочно, и надо говорить «спасибо» и «пожалуйста», а в принципе, остальное им всё разрешено».
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Софья Эрнст рассказала о совмещении материнства и работы фотографии
Софья Эрнст рассказала о совмещении материнства и работы фотографии
Софья Эрнст рассказала о совмещении материнства и работы фотографии
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