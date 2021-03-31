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«Мы встретились на концерте Земфиры»: Софья Эрнст рассказала о знакомстве с Ренатой Литвиновой

31 марта
2021 год

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31 марта 2021
Февраль 2021 года прошёл для Софьи Эрнст под знаком Ренаты Литвиновой. В начале месяца на экраны вышел фильм Литвиновой «Северный ветер», в котором Эрнст сыграла одну из ведущих ролей.

«Мы встретились на концерте Земфиры»: Софья Эрнст рассказала о знакомстве с Ренатой Литвиновой

А в конце месяца в Московском Художественном театре имени А.П. Чехова состоялась премьера нового спектакля Литвиновой «Звезда вашего периода», в котором Софья предстаёт в несколько нетипичном для себя образе «женщины с лопатой». О знакомстве и работе с Ренатой Литвиновой, а также о том, что делает женщину красивой после 30 лет, Софья рассказала в интервью изданию «ОК!»

«Мы встретились на концерте Земфиры»: Софья Эрнст рассказала о знакомстве с Ренатой Литвиновой
фото: Северный ветер

О знакомстве с Ренатой Литвиновой

«Мы встретились на концерте Земфиры. Я была с Костей. Костя нас познакомил. Потом мы пошли в «Пушкинъ» вчетвером. Я училась тогда на первом курсе Школы-студии. Рената присматривалась ко мне, присматривалась, а потом сделала характерный жест, будто сделала вывод. Вот так всё и началось.

«Мы встретились на концерте Земфиры»: Софья Эрнст рассказала о знакомстве с Ренатой Литвиновой
фото: Звезда вашего периода

Рената доверяет своим актерам, она позволяет импровизировать и творить. У нее всегда очень яркие получаются персонажи, потому что ей это интересно. Она их сама, во-первых, сочиняет яркими, и, когда ты их «читаешь», ты уже не можешь быть другим, тебе нужно соответствовать. Рената — сама яркий человек: у нее необычные красивые вещи, у нее необычная красивая манера говорить, манера интонировать, которую не перепутаешь ни с кем, её аромат духов очень яркий. Она во всем неповторимая. Это уже и есть правила игры: нужно быть ярче, чем жизнь за окном, когда ты находишься в поле Ренаты. Чтобы быть частью её выдуманного мира, нужно тоже быть драгоценным камнем».

«Мы встретились на концерте Земфиры»: Софья Эрнст рассказала о знакомстве с Ренатой Литвиновой

О красоте после 30 лет

«Мне кажется, женщина к 30 годам должна себя знать: она должна знать, какая одежда ей идет, какой макияж ей идет, какая прическа. Она должна быть умной, чтобы быть красивой. Если в юности красота — это гены, то после 30, мне кажется, уже плод интеллектуальной и духовной работы, и это абсолютная правда. Кстати, так и Рената говорит».
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«Мы встретились на концерте Земфиры»: Софья Эрнст рассказала о знакомстве с Ренатой Литвиновой фотографии
«Мы встретились на концерте Земфиры»: Софья Эрнст рассказала о знакомстве с Ренатой Литвиновой фотографии
«Мы встретились на концерте Земфиры»: Софья Эрнст рассказала о знакомстве с Ренатой Литвиновой фотографии
«Мы встретились на концерте Земфиры»: Софья Эрнст рассказала о знакомстве с Ренатой Литвиновой фотографии
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