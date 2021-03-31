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«Крыша у меня поплыла»: Тихон Жизневский рассказал о звёздной болезни

31 марта
2021 год

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31 марта 2021
1 апреля 2021 года в прокат выходит «Майор Гром: Чумной доктор» - первая в истории российского кино экранизация отечественных комиксов. Роль Игоря Грома досталась Тихону Жизневскому, которому на входе в образ пришлось распрощаться с кудрями и перекрасить волосы в тёмный цвет.

«Крыша у меня поплыла»: Тихон Жизневский рассказал о звёздной болезни

Рубеж 2020-2021 годов существенно повысил узнаваемость Жизневского: в декабре прошлого года в прокат вышла драма «Огонь», в которой актёр сыграл самого героического персонажа, а в конце января 2021 года зрителям морочил голову сериал по сценарию Дмитрия Глуховского «Топи» с Тихоном в роли амбициозного журналиста-потаскуна. В интервью изданию «ОК!» Тихон признался, что переболел звёздной болезнью ещё в юности, что в итоге помогло ему сосредоточиться на работе в театре и прийти в кино только тогда, когда он был к этому по-настоящему готов.

«Крыша у меня поплыла»: Тихон Жизневский рассказал о звёздной болезни

О детских мечтах и воле случая

«Я хотел стать ветеринаром или хоккеистом. Хоккеистом не получилось, потому что там, где я жил, льда никогда не было. И ветеринаром не получилось, хотя у меня всегда было много кошек, мне очень нравилось помогать их лечить, водить к врачу, доставать у них из пасти кости. В детстве я был более осознанным и глупостями вроде актерства заниматься не хотел. Так просто сложилось.
Я учился в обычной школе в небольшом поселке городского типа, где все люди друг друга знали. И мне с детства не хотелось там оставаться, потому что немного по-другому я смотрел на окружающий мир. Потом появилась возможность переехать в Калининград — тоже город небольшой, но больше моего родного. И там в самом престижном лицее города, где учатся дети чиновников и депутатов, был набор в театральный класс. Троечников туда брали охотно, никакого конкурса не было, потому что идти особо никто не хотел, все считали, что там занимаются какими-то кривляньями. Из этого театрального класса появились сестры Арнтгольц, Артём Ткаченко, то есть теперь это место уже знаменитое, в котором ребят хорошо готовят к поступлению в театральные вузы. И я туда пошел, начал заниматься, мне стало интересно. А потом поехал и поступил во все московские институты».

«Крыша у меня поплыла»: Тихон Жизневский рассказал о звёздной болезни

О звёздной болезни

«В кино я впервые снялся еще во время поступления, когда мне было 15 лет. Кастинг-директора периодически ходят по институтам, смотрят абитуриентов, чтоб свеженьких взять. И вот меня сфоткали, позвали к Виктору Шамирову на пробы в фильм «Дикари». Потом утвердили, и в тот же период я поступил. Оставалось еще два месяца до начала учебы, и я поехал на съемки вместе с Куценко, с Башаровым, с покойным Галкиным — такой внушительный список звезд. Для меня это было нечто — приехать из деревни, поступить во все театральные институты с конкурсом 500 человек на место и сразу начать сниматься. Конечно, крыша у меня поплыла.

«Крыша у меня поплыла»: Тихон Жизневский рассказал о звёздной болезни
фото: Дикари

Я чувствовал, что я царь института, бог театра и вообще всё умею и знаю. Для психики любого человека это тяжелое испытание, а для того, который приехал из глубинки, — особенно. И честно говоря, хорошо, что всё это произошло тогда, — надеюсь, теперь такого не случится. Уже на втором курсе я спустился с небес на землю и понял, что все-таки надо чему-то поучиться, потому что ни фига я не умею. И когда позднее я снялся у Санаева в картине «На игре», ничего подобного не было. Я уже как-то более объективно себя воспринимал, как человека, который еще ничего не понимает в профессии. А когда пришел в театр, убедился в этом еще сильнее».
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«Крыша у меня поплыла»: Тихон Жизневский рассказал о звёздной болезни фотографии
«Крыша у меня поплыла»: Тихон Жизневский рассказал о звёздной болезни фотографии
«Крыша у меня поплыла»: Тихон Жизневский рассказал о звёздной болезни фотографии
«Крыша у меня поплыла»: Тихон Жизневский рассказал о звёздной болезни фотографии
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