Диана Пожарская подтвердила слухи о романе с Иваном Янковским

В сентябре 2020 года в прессе появились первые слухи о романе Ивана Янковского
и Дианы Пожарской
. Слухи возникли на почве новости о расставании
Янковского с Верой Панфиловой
. Тогда Пожарская поспешила опровергнуть сплетни, заявив, что счастлива в браке с режиссёром Артёмом Аксененко
. Однако в январе 2021 года Артём обрёл своё счастье в браке с актрисой Анастасией Микульчиной
.
На днях Телеграм-канал «Только никому» распространил слух о беременности Дианы и о её скорой свадьбе с Янковским
. На этот раз актриса не стала отрицать, что состоит в романтическим отношениях с Иваном, но проигнорировала новость о собственной беременности. Вместо этого Диана обратилась к подписчикам с просьбой не верить никаким источникам, распространяющим информацию о ней, кроме её страницы в Инстаграме
.
«Хочу прояснить одну ситуацию и в очередной раз напомнить, что меня нет ни в каких соц.сетях, кроме этой (Instagram). И я никогда ничего не комментировала и не опровергала на тему дел сердечных. Не вводите себя в заблуждение и не верьте фейкам. Им просто делать нечего, они ещё маленькие дети, иначе я никак не могу объяснить глупости, которыми они занимаются, выдавая себя за меня. Уверена, что однажды им это надоест. А пока опирайтесь на ту правду, которая есть здесь, на моей скромной странице, где я немногословна и делюсь только тем, чем считаю нужным»
.
Что касается подробностей личной жизни - Диана ясно дала понять
всем неравнодушным к этой теме людям, что не собирается отвечать ни на какие вопросы и попросила уважать её личное пространство.
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