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Кто-то стал на годик старше: Мэттью МакКонахи и Кейт Уинслет показывают, во что нам обошлась пандемия

4 марта
2021 год

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4 марта 2021
Впервые информация о новом вирусе, стремительно распространяющимся в Китае, появилась в январе 2020 года. И уже в марте ВОЗ подтвердил все наши самые страшные опасения, объявив о том, что эпидемия коронавирусной инфекции приобрела яркие характерные черты пандемии. И тогда шутки и навязчивые идеи о железном занавесе стали явью. Причём, для всего мира.
Пользователи Твиттера решили отметить годовщину пандемии флэшмобом коллажей из разных фильмов, наглядно демонстрирующих разницу в состоянии среднестатистического землянина на момент 1 марта 2020 года и 1 марта 2021 года.

Кто-то стал на годик старше: Мэттью МакКонахи и Кейт Уинслет показывают, во что нам обошлась пандемия

Кто-то стал на годик старше: Мэттью МакКонахи и Кейт Уинслет показывают, во что нам обошлась пандемия

Кто-то стал на годик старше: Мэттью МакКонахи и Кейт Уинслет показывают, во что нам обошлась пандемия

Кто-то стал на годик старше: Мэттью МакКонахи и Кейт Уинслет показывают, во что нам обошлась пандемия

Кто-то стал на годик старше: Мэттью МакКонахи и Кейт Уинслет показывают, во что нам обошлась пандемия

Кто-то стал на годик старше: Мэттью МакКонахи и Кейт Уинслет показывают, во что нам обошлась пандемия

Кто-то стал на годик старше: Мэттью МакКонахи и Кейт Уинслет показывают, во что нам обошлась пандемия

Кто-то стал на годик старше: Мэттью МакКонахи и Кейт Уинслет показывают, во что нам обошлась пандемия
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Кто-то стал на годик старше: Мэттью МакКонахи и Кейт Уинслет показывают, во что нам обошлась пандемия фотографии
Кто-то стал на годик старше: Мэттью МакКонахи и Кейт Уинслет показывают, во что нам обошлась пандемия фотографии
Кто-то стал на годик старше: Мэттью МакКонахи и Кейт Уинслет показывают, во что нам обошлась пандемия фотографии
Кто-то стал на годик старше: Мэттью МакКонахи и Кейт Уинслет показывают, во что нам обошлась пандемия фотографии
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