Галь Гадот станет мамой в третий раз

Актриса Галь Гадот
и ее 45-летний супруг, бизнесмен Ярон Версано ждут третьего ребенка. Об этом сообщила актриса в своем инстаграме
.
Буквально на днях актриса красовалась на ковровой дорожке «Золотого глобуса»
и умело скрывала живот под складками платья. Однако молчать о радостном событии Галь всё же не смогла: она поделилась снимком, на котором продемонстрировала уже округлившийся живот. Чтобы избежать недопонимания, Гадот оставила под фотографией комментарий о том, что в их семье ожидается пополнение.
«Мы снова ждем ребенка».
обсуждение >>