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Галь Гадот станет мамой в третий раз

4 марта
2021 год

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4 марта 2021
Актриса Галь Гадот и ее 45-летний супруг, бизнесмен Ярон Версано ждут третьего ребенка. Об этом сообщила актриса в своем инстаграме.

Галь Гадот станет мамой в третий раз

Буквально на днях актриса красовалась на ковровой дорожке «Золотого глобуса» и умело скрывала живот под складками платья. Однако молчать о радостном событии Галь всё же не смогла: она поделилась снимком, на котором продемонстрировала уже округлившийся живот. Чтобы избежать недопонимания, Гадот оставила под фотографией комментарий о том, что в их семье ожидается пополнение.

«Мы снова ждем ребенка».
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Галь Гадот станет мамой в третий раз фотографии
Галь Гадот станет мамой в третий раз фотографии
Галь Гадот станет мамой в третий раз фотографии
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