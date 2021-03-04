Российскую актрису театра и кино Розу Хайруллину
задержали на украинской границе. Об этом сообщает StarHit
.
Звезда сериалов «Ольга
» и «Содержанки
» собиралась посетить Украину, чтобы принять участие в съемках. Ее допросили в киевском аэропорту «Борисполь», так как ранее артистка была в Крыму. Хайруллина объяснила сотрудникам пограничной службы, что ездила туда в 2020 году с частным визитом. В итоге Розу Хайруллину привлекли к административной ответственности и не пустили на Украину.
Артистке закрыли въезд в страну на три года. Она решила полететь обратным рейсом в Минск.
обсуждение >>