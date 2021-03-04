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Розу Хайруллину задержали на украинской границе

4 марта
2021 год

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4 марта 2021
Российскую актрису театра и кино Розу Хайруллину задержали на украинской границе. Об этом сообщает StarHit.

Розу Хайруллину задержали на украинской границе

Звезда сериалов «Ольга» и «Содержанки» собиралась посетить Украину, чтобы принять участие в съемках. Ее допросили в киевском аэропорту «Борисполь», так как ранее артистка была в Крыму. Хайруллина объяснила сотрудникам пограничной службы, что ездила туда в 2020 году с частным визитом. В итоге Розу Хайруллину привлекли к административной ответственности и не пустили на Украину.

Артистке закрыли въезд в страну на три года. Она решила полететь обратным рейсом в Минск.
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Розу Хайруллину задержали на украинской границе фотографии
Розу Хайруллину задержали на украинской границе фотографии
Розу Хайруллину задержали на украинской границе фотографии
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