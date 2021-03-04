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«Брэдли — самый замечательный отец!»: Ирина Шейк об отношениях с Брэдли Купером

4 марта
2021 год

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4 марта 2021
Модель Ирина Шейк стала героиней нового выпуска американского журнала «Elle» и дала большое интервью изданию. В нём она объяснила, почему так редко говорит о дочери и особенно о своих прошлых отношениях с актёром Брэдли Купером.

«Брэдли — самый замечательный отец!»: Ирина Шейк об отношениях с Брэдли Купером

Несмотря на то, что Ирина и Брэдли разошлись еще в 2019 году, страсти вокруг их размолвки не утихают. Ирина предпочла не комментировать прошлые отношения и лаконично заявила, что эта личная история принадлежит только ей.

«Мои прошлые отношения — это то, что принадлежит только мне, и это личное. Это просто часть меня, которую я не хочу ни с кем делить».

Однако Шейк охотно прокомментировала то, какой Брэдли отец.

«Брэдли — самый замечательный отец! Я никогда не понимала термин «совместная опека». Когда я со своей дочерью, я на 100% мама, а когда она со своим папой, то он на 100% ее папа. Совместное воспитание — это просто воспитание ребенка».

Модель честно призналась, что не успевает читать новости об её отношениях с Купером, потому что всецело занята воспитанием дочери.

«Я не читаю, что там публикуют. Честно говоря, я слишком занята воспитанием ребенка. Если они хотят писать статьи обо мне, то пусть — они делают свою работу. Я сосредоточена на своей жизни и своих друзьях. Остальное — просто шум».
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«Брэдли — самый замечательный отец!»: Ирина Шейк об отношениях с Брэдли Купером фотографии
«Брэдли — самый замечательный отец!»: Ирина Шейк об отношениях с Брэдли Купером фотографии
«Брэдли — самый замечательный отец!»: Ирина Шейк об отношениях с Брэдли Купером фотографии
«Брэдли — самый замечательный отец!»: Ирина Шейк об отношениях с Брэдли Купером фотографии
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