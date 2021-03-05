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У Алека и Хиларии Болдуин появился шестой ребёнок

5 марта
2021 год

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5 марта 2021
Чудо произошло в семье 62-летнего Алека Болдуина и его 37-летней супруги Хиларии: через пять месяцев после рождения их младшего сына Эдуардо Пао Лукаса у пары родилась дочь Мария Лусия Виктория. Этой невероятной новостью поделилась Хилария, опубликовав в своём Инстаграме фотографию, на которой семья запечатлена в новом составе.

У Алека и Хиларии Болдуин появился шестой ребёнок

Информацию о происхождении девочки супруги уточнять не стали. За них это сделала общественность, предположив, что Хилария просто ворует новорождённых детей прямо из колясок зазевавшихся мамаш ребёнка родила суррогатная мать. Рождение пятого ребёнка далось Хиларии нелегко - этому долгожданному событию предшествовали два выкидыша подряд. Интернет-пользователи предположили, что забеременев пятым ребёнком в третий раз, Хилария решила перестраховаться и обратилась к услугам суррогатной матери - чтобы возможная потеря не раздавила её окончательно. Ещё одна удивительная теория, возникшая у тех, кто следит за взрывным ростом семьи Болдуинов, предполагает, что Хилария решила «заказать» девочку у суррогатной матери, когда узнала, что у неё опять родится мальчик. Позже информацию о том, что Марию родила суррогатная мать, подтвердили источники из окружения пары.
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У Алека и Хиларии Болдуин появился шестой ребёнок фотографии
У Алека и Хиларии Болдуин появился шестой ребёнок фотографии
У Алека и Хиларии Болдуин появился шестой ребёнок фотографии
У Алека и Хиларии Болдуин появился шестой ребёнок фотографии
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