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Угрюм-река: Софья Эрнст, Александр Балуев и Максим Галкин

6 марта
2021 год

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6 марта 2021
3 марта в столичном кинотеатре «Пионер» состоялась премьера сериала «Угрюм-река», снятого по одноименному роману Вячеслава Шишкова. Фильм зрителям представили продюсеры фильма Константин Эрнст и Денис Евстигнеев, режиссер Юрий Мороз, а также исполнители главных ролей Александр Балуев, Софья Эрнст, Александр Горбатов, Юлия Хлынина, Роман Мадянов, Юрий Чурсин и другие.

Угрюм-река: Софья Эрнст, Александр Балуев и Максим Галкин
фото: Александр Балуев

Угрюм-река: Софья Эрнст, Александр Балуев и Максим Галкин
фото: Александр Горбатов

Угрюм-река: Софья Эрнст, Александр Балуев и Максим Галкин
фото: Евгения Манджиева

Угрюм-река: Софья Эрнст, Александр Балуев и Максим Галкин
фото: Максим Галкин, Константин Эрнст и Денис Евстигнеев

Угрюм-река: Софья Эрнст, Александр Балуев и Максим Галкин
фото: Роман Мадянов

Угрюм-река: Софья Эрнст, Александр Балуев и Максим Галкин
фото: Юлия Хлынина

Угрюм-река: Софья Эрнст, Александр Балуев и Максим Галкин
фото: Софья Эрнст

Среди гостей премьеры были замечены Максим Галкин, Виктория Исакова, Ольга Погодина, Екатерина Волкова и другие прекрасные люди.

Угрюм-река: Софья Эрнст, Александр Балуев и Максим Галкин
фото: Виктория Исакова

Угрюм-река: Софья Эрнст, Александр Балуев и Максим Галкин
фото: Екатерина Волкова

Угрюм-река: Софья Эрнст, Александр Балуев и Максим Галкин
фото: Алексей Пиманов и Ольга Погодина

«Есть великие романы, но они никогда не бывают великими экранизациями. Потому что великая книга уже реализована энергетически и не нуждается в иллюстрациях. А есть хорошая литература, но не великая, которая может быть поводом для чего-то стоящего в кинематографе. Я думаю, что у нас как раз такой случай.
Была легендарная советская экранизация с замечательными советскими актерами. В своей основе она имела половину романа. А мы экранизировали книгу Шишкова полностью. Книгу, которая современному читателю практически неизвестна. Мы надеемся, что благодаря сериалу и книгу прочитают.
Это проект о том, как одно время трансформируется в другое. Всё начинается в конце XIX века, когда все старые устои рушатся и под воздействием промышленной революции и капитализма всё меняется. Меняются люди, многие не выдерживают нового времени. Мне кажется, мы сейчас находимся в очень похожем периоде, когда одна эпоха разрушает всё вокруг себя, меняет другую, и контуры другой ещеё не очевидны, и очень многие люди не справляются со временем и гибнут в нём», - поделился своими размышлениями Константин Эрнст.

Смотрите сериал «Угрюм-река» с 9 марта на Первом канале.

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Угрюм-река: Софья Эрнст, Александр Балуев и Максим Галкин фотографии
Угрюм-река: Софья Эрнст, Александр Балуев и Максим Галкин фотографии
Угрюм-река: Софья Эрнст, Александр Балуев и Максим Галкин фотографии
Угрюм-река: Софья Эрнст, Александр Балуев и Максим Галкин фотографии
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