Угрюм-река: Софья Эрнст, Александр Балуев и Максим Галкин

«Есть великие романы, но они никогда не бывают великими экранизациями. Потому что великая книга уже реализована энергетически и не нуждается в иллюстрациях. А есть хорошая литература, но не великая, которая может быть поводом для чего-то стоящего в кинематографе. Я думаю, что у нас как раз такой случай. Была легендарная советская экранизация с замечательными советскими актерами. В своей основе она имела половину романа. А мы экранизировали книгу Шишкова полностью. Книгу, которая современному читателю практически неизвестна. Мы надеемся, что благодаря сериалу и книгу прочитают.
Это проект о том, как одно время трансформируется в другое. Всё начинается в конце XIX века, когда все старые устои рушатся и под воздействием промышленной революции и капитализма всё меняется. Меняются люди, многие не выдерживают нового времени. Мне кажется, мы сейчас находимся в очень похожем периоде, когда одна эпоха разрушает всё вокруг себя, меняет другую, и контуры другой ещеё не очевидны, и очень многие люди не справляются со временем и гибнут в нём», - поделился своими размышлениями Константин Эрнст.
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