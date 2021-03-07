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«Женщина не товар»: Ксения Собчак и Елена Летучая выступили против эйджизма

7 марта
2021 год

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7 марта 2021
Бывший супруг певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков в преддверии 8 марта решил поддержать женщин, перешагнувших за возрастную отметку в 45 лет и поднять болезненную тему эйджизма (дискриминация по возрасту). А помогли ему в этом 39-летняя Ксения Собчак, 42-летняя Елена Летучая и 59-летняя Сати Спивакова, принявшие участие в съёмках социального проекта «Женщина не товар». В будущем Дмитрий планирует привлечь к проекту и других героинь.

«Женщина не товар»: Ксения Собчак и Елена Летучая выступили против эйджизма
фото: Дмитрий Исхаков

«В последние десятилетия технологии шагнули далеко вперед и мы уже имеем возможность дольше поддерживать красоту, здоровье и бодрость духа. Однако, женщины возраста 45+ всё ещё довольно часто воспринимаются пожилыми, несмотря на то, что имеют те же и даже порой большие возможности для активной и счастливой жизни.

«Женщина не товар»: Ксения Собчак и Елена Летучая выступили против эйджизма

Они нередко подвергаются давлению, шеймингу и даже травле за демонстрацию своей активной жизненной позиции в реальной жизни и в социальных сетях. Нередко эта дискриминация проявляется и в профессиональной среде, например, при трудоустройстве. Несмотря на то, что это общая проблема, особенно часто она касается женщин, так как общественные устои во многом ещё остаются патриархальными.

«Женщина не товар»: Ксения Собчак и Елена Летучая выступили против эйджизма

Цель проекта - высказаться на эту важную тему и поддержать тех, кто с этим столкнулся или сталкивается. Поддержать тех, кто из-за такого отношения находится в депрессии и подавленном состоянии. Жизнь не заканчивается и не останавливается в этом возрасте», - гласит пресс-релиз проекта.

«Женщина не товар»: Ксения Собчак и Елена Летучая выступили против эйджизма
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