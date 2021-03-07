«Лысый и красивый»: Александр Петров посвятил стихи Сергею Бурунову

6 марта звезда сериалов «Полицейский с Рублевки»
, «Мылодрама»
и «Содержанки» Сергей Бурунов
отметил 44-летие. Одними из первых актёра поспешили поздравить его коллеги по цеху – Гарик Харламов
, Константин Хабенский
и, конечно же, Александр Петров
. Последний, кстати, отличился и посвятил имениннику целое стихотворение.
«Серёжа! С днём рождения, мой гениальный друг!
Серёжа добрый и талантливый,
Охает и ахает народ,
И премьера за премьерой-
счастья полный рот.
В МРОТах много получает
и детишкам помогает,
лысый и красивый,
как чеширский кот.
Юмор у него в крови,
Что ни скажет - будете смеяться,
Петь, плясать умеет -
хорошо с ним тусоваться!
Вот и юбилей настал, каких-то 70 годков,
Но в душе 17:
и диджей, и вышивает, и театр, и кино;
и большой, и статный, бес стучит в ребро.
Седины не будет, лысый мой дружок,
так люблю его,
словно с мясом вкусный пирожок!»
, - написал Петров в Инстаграме
.
Александр также поделился несколькими фотографиями с коллегой в историях в Инстаграме. Актер назвал Бурунова «большим человеком» и пожелал «новых встреч с ним». Кстати, неделю назад Петров уже писал хвалебный пост в адрес Сергея Бурунова. Актер посмотрел фильм «Родные»
и был очень впечатлен.
«Сергей Александрович замечательный человек, у которого премьера на премьере, сейчас идёт в прокате фильм «Родные». Серёжа, я за тебя очень рад! Ты это всё заслужил талантом и честным трудом!»
, - написал Петров.
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