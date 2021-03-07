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«Лысый и красивый»: Александр Петров посвятил стихи Сергею Бурунову

7 марта
2021 год

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7 марта 2021
6 марта звезда сериалов «Полицейский с Рублевки», «Мылодрама» и «Содержанки» Сергей Бурунов отметил 44-летие. Одними из первых актёра поспешили поздравить его коллеги по цеху – Гарик Харламов, Константин Хабенский и, конечно же, Александр Петров. Последний, кстати, отличился и посвятил имениннику целое стихотворение.

«Лысый и красивый»: Александр Петров посвятил стихи Сергею Бурунову

«Серёжа! С днём рождения, мой гениальный друг!

Серёжа добрый и талантливый,
Охает и ахает народ,
И премьера за премьерой-
счастья полный рот.

В МРОТах много получает
и детишкам помогает,
лысый и красивый,
как чеширский кот.

Юмор у него в крови,
Что ни скажет - будете смеяться,
Петь, плясать умеет -
хорошо с ним тусоваться!

Вот и юбилей настал, каких-то 70 годков,
Но в душе 17:
и диджей, и вышивает, и театр, и кино;
и большой, и статный, бес стучит в ребро.

Седины не будет, лысый мой дружок,
так люблю его,
словно с мясом вкусный пирожок!», - написал Петров в Инстаграме.

«Лысый и красивый»: Александр Петров посвятил стихи Сергею Бурунову

Александр также поделился несколькими фотографиями с коллегой в историях в Инстаграме. Актер назвал Бурунова «большим человеком» и пожелал «новых встреч с ним». Кстати, неделю назад Петров уже писал хвалебный пост в адрес Сергея Бурунова. Актер посмотрел фильм «Родные» и был очень впечатлен.

«Сергей Александрович замечательный человек, у которого премьера на премьере, сейчас идёт в прокате фильм «Родные». Серёжа, я за тебя очень рад! Ты это всё заслужил талантом и честным трудом!», - написал Петров.
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«Лысый и красивый»: Александр Петров посвятил стихи Сергею Бурунову фотографии
«Лысый и красивый»: Александр Петров посвятил стихи Сергею Бурунову фотографии
«Лысый и красивый»: Александр Петров посвятил стихи Сергею Бурунову фотографии
«Лысый и красивый»: Александр Петров посвятил стихи Сергею Бурунову фотографии
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