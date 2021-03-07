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57-летний Николас Кейдж женился в пятый раз

7 марта
2021 год

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7 марта 2021
57-летний Николас Кейдж снова больше не холостяк. В феврале актер сыграл свадьбу со своей 26-летней возлюбленной Рико Шибате. Об этом Кейдж объявил в беседе с изданием People.

57-летний Николас Кейдж женился в пятый раз

«Это правда, и мы очень счастливы», - сказал актер.

Церемония состоялась 16 февраля в одном из отелей Лас-Вегаса. Эту дату пара выбрала неслучайно – в этот день родился отец Рико, которого уже нет в живых. Невеста была облачена в японское свадебное кимоно, а во время церемонии молодожены обменялись традиционными клятвами по католическим и синтоистским обычаям.

Отметили свадьбу супруги в тесном кругу родных и друзей. На торжество также была приглашена и бывшая супруга Николаса Кейджа Элис Ким вместе с их общим 15-летним сыном.

57-летний Николас Кейдж женился в пятый раз

Для Рико этот брак стал первым, а для Николаса - пятым. Кстати, прошлый брак актера с 23-летней Эрикой Койке продлился всего четыре дня. Позже актер заявил, что в момент заключения брака был пьян и не отдавал себе отчёта в своих действиях.
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57-летний Николас Кейдж женился в пятый раз фотографии
57-летний Николас Кейдж женился в пятый раз фотографии
57-летний Николас Кейдж женился в пятый раз фотографии
57-летний Николас Кейдж женился в пятый раз фотографии
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