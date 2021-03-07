39-летняя Анастасия Макеева в четвертый раз выходит замуж

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Об этом рассказал его друг и коллега Дмитрий Дюжев

У Сергея Безрукова случился сердечный приступ во время спектакля

7 марта

57-летний Николас Кейдж женился в пятый раз

Со своей избранницей актер познакомился в Японии год назад