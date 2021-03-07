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39-летняя Анастасия Макеева в четвертый раз выходит замуж

7 марта
2021 год

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7 марта 2021
Возлюбленный Анастасии Макеевой сделал ей предложение руки и сердца. Это произошло прямо на сцене, после спектакля «Алмазная колесница» с участием актрисы. Анастасия опубликовала в Инстаграме видео, на котором запечатлен этот трогательный момент.

39-летняя Анастасия Макеева в четвертый раз выходит замуж

«Сегодня случилось невероятное. Я думала, меня невозможно удивить, но все же удалось. Я сказала: «ДА». Я люблю тебя, ты самый прекрасный и замечательный человек во вселенной!!! Я никогда не думала, что Рома решится на такое, но он встал на колено при всём зале и главное при моих и своих родителях, и вся труппа разревелась. Я горжусь тобой, мой Любимый!!!», - поделилась эмоциями актриса.



О романе Макеевой с Романом Мальковым стало известно осенью прошлого года. Но уже через несколько месяцев их отношения обросли неприятными слухами. В СМИ появилась информация, что в Москву Роман приехал на заработки из Словении, где у него осталась жена и четверо детей. Однако это не помешало ему закрутить роман с Макеевой. Сама артистка тогда заявила, что ее эта история с женой не касается.

39-летняя Анастасия Макеева в четвертый раз выходит замуж

После новости о помолвке многие СМИ напомнили, что бойфренд актрисы – многодетный отец, который бросил свою семью ради нее. На своей странице в Инстаграме Макеева обрушилась с критикой на журналистов. По ее словам, Роман в разводе, а СМИ распускают «грязные слухи».

«Фу, насколько наша пресса стала нечистоплотная, печатает что попало. Даже не проверяя информацию. И вот очередное проявление алчности, грязных новостей… Даже не убедившись, что человек в разводе, они пишут, что он женат. Их даже не смущает, что родители рядом с нами и это не очередной роман или интрижка, а серьезные намерения. Печатают чушь со слов подруги, соседки ,что мимо дома проходила год назад, и со слов озлобленной бывшей жены, что пытается привлечь внимание к себе, рассказав трогательную историю о счастливой семье. Только счастливые семьи не распадаются. А дети - так это прекрасно! И чем их больше, тем лучше. С каких пор наличие детей и их количество стало пороком или проклятием для человека? Или что, если у человека много детей, он больше не имеет права на счастье? Да и дети не малые и сами все понимают. Каждый человек рождён для любви и пусть каждый будет счастлив. Вот так», - возмутилась Анастасия Макеева.
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39-летняя Анастасия Макеева в четвертый раз выходит замуж фотографии
39-летняя Анастасия Макеева в четвертый раз выходит замуж фотографии
39-летняя Анастасия Макеева в четвертый раз выходит замуж фотографии
39-летняя Анастасия Макеева в четвертый раз выходит замуж фотографии
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