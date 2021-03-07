У Сергея Безрукова случился сердечный приступ во время спектакля

Сергей Безруков
однажды перенёс сердечный приступ прямо во время спектакля. Об этом в передаче передаче Татьяны Устиновой «Мой герой» рассказал его близкий друг и коллега Дмитрий Дюжев
. По словам актера, Безруков живет своей работой.
«У Сергея во время съемок после команды «Начали!» мгновенно меняются глаза. Как он умеет играть, переживать на сцене! Равных ему ещё не встречал. Сережа может умереть на глазах у зрителя, у него даже был сердечный приступ на сцене, потому что он весь в этом и на меньшее не соглашается».
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